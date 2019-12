Gladbach und Köln: Schalke steht im Februar unter Druck

Die Winterpause in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga kommt für die U 17 des FC Schalke 04 eigentlich zur unpassenden Zeit. So gut wie der Knappen-Nachwuchs zuletzt drauf war, hätte er sicherlich gerne durchgespielt. Nach zehn Spielen in Folge ohne Niederlage liegen die vorderen Ränge für die Schalker wieder in Sichtweite. Wenn es am 16. Februar mit den Meisterschaftsspielen weitergeht, möchte der aktuelle Tabellenfünfte die vor ihm platzierten Mannschaften noch mehr unter Druck setzen.

Nach 16 von 26 Spieltagen rangieren die Königsblauen zehn Punkte hinter dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und zwei weitere hinter Spitzenreiter 1. FC Köln. Sie haben allerdings noch das Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 in der Hinterhand. Der Spielplan will es so, dass das kommende Jahr für die Schalker mit zwei Hammer-Aufgaben losgeht. Sie haben zunächst den ebenfalls seit zehn Partien ungeschlagenen Tabellendritten Borussia Mönchengladbach zu Gast, und eine Woche später müssen sie zum 1. FC Köln, gegen den es beim 0:3 am 14. September die bislang letzte von insgesamt erst zwei Niederlagen gab.

Sechs sieglose Schalker Spiele in Folge im Spätsommer

„Wenn wir diese beiden Begegnungen nicht gewinnen sollten, haben wir keine Möglichkeit mehr, den ersten oder zweiten Platz in der Abschlusstabelle zu belegen und somit das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen“, macht Trainer Frank Fahrenhorst deutlich. Der ehemalige Nationalspieler bekommt Bauchschmerzen, wenn man ihn an die sechs sieglosen Spiele in Folge im Spätsommer und an die zahlreichen unnötigen Punktverluste erinnert: an das 2:3 zu Hause gegen Arminia Bielefeld, an die torlosen Unentschieden bei der SG Unterrath und gegen den FC Hennef 05. Oder auch an das 2:2 gegen den Wuppertaler SV.

Dass es zuletzt umso besser gelaufen ist, macht aber auch deutlich, welch positive Entwicklung die Schalker U 17 genommen hat. „Wer das nicht sieht, hat keine Ahnung vom Fußball“, sagt Frank Fah­renhorst unmissverständlich. „Wir haben jeden einzelnen Spieler auf ein höheres Level bringen können.“ Beeindruckend vor allem, wie stabil das Team in der Defensive ist. Neun der 16 Partien endeten ohne Gegentreffer. Was seinem Team noch fehlt, ist der eine oder andere Unterschiedsspieler. Bezeichnend hierfür, dass mit Louis Köster, der bislang zehnmal eingenetzt hat, ein Mittelfeldspieler die interne Torjägerliste anführt.

Schalke wartet auf Ardy Mfundu – er befindet sich in der Reha

Vielleicht hätte Ardy Mfundu, der Zwillingsbruder von Jordy Mfundu, dieser Unterschiedsspieler sein können. Aber der im Sommer aus Belgien geholte Ausnahmestürmer, hinter dem halb Europa her war, muss aus Verletzungsgründen weiterhin auf sein Debüt im königsblauen Dress warten. Wann das sein wird, steht noch in den Sternen. Er befindet sich in der Reha. „Wir werden keinen zeitlichen Druck ausüben“, sagt Frank Fahrenhorst.

In der Reha: Schalkes Ardy Mfundu. Foto: Joachim Kleine-Büning

Nach dem 2:0-Sieg am Sonntag bei Arminia Bielefeld standen für dieses Jahr nur noch zwei Termine auf dem Plan der Schalker U 17: am Montag eine letzte lockere Trainingseinheit und am Dienstag die interne Weihnachtsfeier. Im neuen Jahr kommt die Mannschaft das erste Mal am 6. Januar zusammen, zu einer Leistungsdiagnostik. Einen Tag danach ist der offizielle Trainingsauftakt angesagt. Während der Vorbereitungszeit absolviert der Knappen-Nachwuchs ein Hallenturnier in Wiesbaden sowie Testspiele gegen den FC Iserlohn, Bayern München und Werder Bremen.