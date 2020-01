Rheda-Wiedenbrück. Bleron Krasniqi, Matthew Hoppe, René Biskup und Tim Janke treffen im Test gegen Hannover für Schalkes U 19. Am 2. Februar geht’s nach Bielefeld.

Gelungener letzter Test: Schalke bezwingt Hannover mit 4:1

Acht Tage vor dem Start der zweiten Serie der A-Junioren-Bundesliga haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 einen gelungen letzten Test hingelegt. In der Tönnies-Arena in Rheda-Wiedenbrück setzten sie sich mit 4:1 (2:1) gegen Hannover 96 durch, den Tabellenfünften der Bundesliga-Staffel Nord/Nordwest.

„Wir haben ein gutes Testspiel gesehen, das seinen Zweck voll erfüllt hat“, sagte Schalkes Co-Trainer Michael Eppers auf knappenschmiede.de. „Zum Abschluss der Vorbereitung konnten wir noch mal viele wichtige Erkenntnisse für die letzte Trainingswoche gewinnen, bevor es mit der Meisterschaft weitergeht.“

Allerdings war der Start in diese Partie, die in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgeglichen war, für den Tabellensechsten der Bundesliga-Staffel West nicht ideal. Ein Patzer führte nach lediglich zwölf Minuten dazu, dass Elias Beck Schalkes Schlussmann Erdem Canpolat bezwang und Hannover 96 mit 1:0 in Führung brachte.

Matthew Hoppe gelingt ein sehenswerter 25-Meter-Schuss zum 2:1

Die Antwort der königsblauen U 19, bei der Abwehr-Mann Malick Thiaw nach seinem Schnupperkurs bei den Profis wieder dabei war, ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Noch vor der Pause stellte die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert die Weichen schon auf Sieg. Zunächst sorgte Bleron Krasniqi für den Ausgleich, ehe Matthew Hoppe mit einem sehenswerten 25-Meter-Schuss die 2:1-Pausenführung gelang. Nach der Pause traten die Schalker dann viel dominanter auf und schraubten das Resultat bis auf 4:1 hoch. Zunächst traf René Biskup, dann Tim Janke.

Zum Start der zweiten Serie der A-Junioren-Bundesliga gastieren die Schalker U-19-Kicker, die fünf Punkte hinter dem zweiten Tabellenplatz liegen (Borussia Dortmund), der zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, am 2. Februar (Sonntag, 11 Uhr) beim DSC Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen belegen Rang neun und haben mit 16 Zählern neun weniger als das Elgert-Team, das das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat. (AHa)

Tore: 0:1 Elias Beck (12.), 1:1 Bleron Krasniqi (25.), 2:1 Matthew Hoppe (34.), 3:1 René Biskup (58.), 4:1 (67.).