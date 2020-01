Gelsenkirchen. „Sara Homes war weit über die Grenzen Gelsenkirchens ein bekanntes Gesicht im Schwimmsport“, sagt Stützpunktleiterin Brigitte Präsang.

Gelsenkirchens Schwimmer trauern um Sara Homes (42)

Die Schwimmer Gelsenkirchens trauern um Sara Homes, die im Alter von nur 42 Jahren gestorben ist. Bereits als Siebenjährige war sie Mitglied des SC Gelsenkirchen 04 geworden und ihrem Verein 35 Jahre lang treu geblieben.

„Sara Homes war weit über die Grenzen Gelsenkirchens ein bekanntes Gesicht im Schwimmsport“, sagt Brigitte Präsang, die Leiterin des Landesleistungsstützpunktes Gelsenkirchen und Geschäftsführerin der Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen. „Als Sportliche Leiterin des SC Gelsenkirchen 04, der Startgemeinschaft Schwimmen und als Schiedsrichterin des Schwimmbezirks Nordwestfalen war sie bei Meisterschaften und Wettkämpfen anzutreffen. Sie war ein wichtiges Mitglied des EDV-Stabes im Schwimmbezirk Nordwestfalen und stellte ihre Fähigkeiten stets in den Dienst des Schwimmsports.“

Fachschaftsleiterin seit 2017

So war Sara Homes in den vergangenen Jahren stets für die Durchführung vieler Meisterschaften und Schwimmwettkämpfe im Zentralbad Gelsenkirchen verantwortlich. „Durch ihre ruhige und umsichtige Art bei der Vorbereitung und Durchführung der vielen Schwimmveranstaltungen“, erzählt Brigitte Präsang, „garantierte sie stets einen reibungslosen Ablauf.“

Seit 2017 war Sara Homes als Gelsenkirchener Fachschaftsleiterin Schwimmen ehrenamtlich bei Gelsensport tätig. „In dieser Funktion vertrat sie die Interessen des Schwimmsports in Gelsenkirchen und war maßgeblich an den Gesprächen zum neuen Bäderkonzept in Gelsenkirchen beteiligt“, sagt Brigitte Präsang. „Wir trauern um eine Kollegin, die mit vollem Einsatz den Schwimmsport auch weit über die Grenzen Gelsenkirchens hinaus geprägt hat. Sara Homes hinterlässt eine große Lücke. Unser ganzes Mitgefühl gilt ihrer Familie.“ (AHa)