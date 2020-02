Gelsenkirchen: Gladiateur ringt Trainingsgefährten nieder

Feldmark. Der vierjährige Gladiateur, der jüngste Teilnehmer, überzeugt gegen Chapter One. Zwei PMU-Erfolge für Trainer Age Posthumus.

Nach der Zwangspause durch zwei Herpesvirus-Infektionen öffnete der Gelsentrab-Park wieder seine Tore. Die Zuschauer bekamen auf der Bahn und vor den Bildschirmen sechs Rennen geboten, wobei die letzten fünf Partien als gut dotierte PMU-Rennen auch in Frankreich übertragen wurden.

Das Augenmerk der Traberfans lag dabei insbesondere auf dem Preis von Bordeaux (5000 Eu­ro/2600 Meter), den der Veranstalter sozusagen als krönenden Abschluss ans Ende des Programms gelegt hatte. Acht Pferde der besten Tagesklasse bis 60.000 Euro Gewinnsumme gingen an den Ablauf, darunter zwei Vertreter aus dem Willicher Championstall Nimczyk, die die Wetter kurzerhand zu Favoriten erklärten und damit am Ende recht behalten sollten.

Robbin Bot vor Michael Nimczyk

Die Reihenfolge hatte man sich vielerorts aber wohl anders herum vorgestellt, denn die Nase vorne hatte nicht etwa Michael Nimczyk mit Chapter One, sondern Robbin Bot mit Stall Habos Gladiateur. Der mit vier Jahren jüngste Teilnehmer hatte sich nach anfänglicher Führung bis zum Erreichen der Zielgeraden an der Innenkante versteckt, fand dann frühzeitig einen Durchschlupf und ließ seinen nach gut 1000 Metern in Front gezogenen Trainingsgefährten in der Entscheidung alt aussehen. Volle fünf Längen trennten den zuvor zweimal in Paris-Vincennes platzierten Gladiateur im Ziel von dem müden Widersacher.

Während das Team Nimczyk im Hauptereignis also allen Grund zur Freude hatte, machte ein Niederländer in den übrigen Partien die fetteste Beute. Age Posthumus erwischte einen Glanztag und stellte zwei Sieger, mit denen man im Vorfeld hatte liebäugeln, aber nicht unbedingt rechnen dürfen. Den Anfang machte Reados letzter Nachkomme, Noubliez jamais, der sich am 5. Januar bereits angekündigt hatte und den favorisierten Exclusive Fire (Victor Gentz) nun ganz sicher in Schach hielt. Egal, wie sich der Maharajah-Sohn auch abmühte, der nach 900 Metern an die Spitze gelangte Hengst legte stets mühelos zu, ohne dass Jaap van Rijn in seinem Sulky ernsthaft zur Tat schreiten musste.

Age Posthumus überrascht mit Jo Black

Für die zweite Überraschung sorgte Age Posthumus dann selbst, und er verbuchte mit dem Deutschland-Debütanten Jo Black seinen ersten Gelsentrab-Volltreffer als Fahrer seit dem 3. Dezember 2017. Das Gespann hatte dem Favoriten Maranello Bo mit Michael Nimczyk im Sulky nach rund 600 Metern bereitwillig die Führung überlassen und aus dieser Position letztlich keine Mühe, den Spieß bis zum Pfosten umzudrehen.