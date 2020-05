Gelsenkirchen: Autokorso und Demo gegen die Corona-Regeln

Initiator Randolph Hopp plant wieder einen Autokorso durch Gelsenkirchen. Am Samstag, 16. Mai, ist zudem eine Demo in der Gelsenkirchener Innenstadt angemeldet.

Gelsenkirchen-Altstadt/Horst. Die Gegner formieren sich: Für die „komplette Aufhebung des Corona-Shutdowns“ soll in Gelsenkirchen protestiert werden - per Demo und Autokorso.

Für die „komplette Aufhebung des Corona-Shutdowns, mit seinen unzähligen Beschränkungen“, die „drastischsten Eingriffen in unsere Grundrechte“ und „zerstörerischen, Existenz vernichtende Maßnahmen“ und die angeblich „sinnlose Maskenpflicht“ richten sich eine Demo am Samstag und der nunmehr vierte Autokorso durch Gelsenkirchen am Sonntag, 17. Mai. Die Aktionen laufen unter dem Banner der Bewegung „Bürger-Stimmen“.

Protest richtet sich auch gegen „sinnlose Maskenpflicht“

Laut Randolph Hopp, einem der Organisatoren und Initiatoren, sehen sich die Protestler selbst „als „Gruppe einfacher Bürger“, „besorgter Menschen“, die nicht politisch organisiert seien und zu den aus ihrer Sicht „40 Millionen Menschen in Deutschland“ zählten, die gegen die Maßnahmen vorgingen – auch, weil angeblich „wissenschaftliche Belege“ und Stimmen von Fachleuten ignoriert würden oder etwa das Tragen von Schutzmasken im Freien „in ernsthafter Weise der Gesundheit“ schade.

Autokorso durch Gelsenkirchen startet an der Buga

Um, so die Veranstalter, das Land vor dem „totalen Ruin“ zu retten, soll daher am 16. Mai von 15 bis 17.30 Uhr auf dem Neumarkt demonstriert werden. Sonntag startet der Autokorso (nur mit angemeldeten Teilnehmern) um 15 Uhr in Horst am Buga-Parkplatz. Von dort geht es in den Süden und den Norden der Stadt zurück zum Ausgangspunkt.