Für Gerd Hemforth dürfen es mehr Highlights sein

Sechs Spiele, sechs Siege, 18:5 Sätze, 17 Punkte: Für die Volleyball-Frauen des TC Gelsenkirchen läuft es in der Verbandsliga-Gruppe 3 optimal. Auch der TuS Bönen konnte die Grillonen nicht einmal ansatzweise stoppen. Der Spitzenreiter setzte sich mit 3:0 (25:23, 25:20, 25:12) durch. Lediglich im ersten Satz benötigten Sarah Plura & Co. eine gewisse Anlaufphase. „Wir sind etwas schleppend reingekommen und haben uns in den ersten Minuten schwer getan. Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns auf Bönens Spielweise und die Halle einzustellen“, analysiert TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Der Grillonen-Coach setzte auf die gleiche Start-Sechs, der er schon in den vergangenen Wochen das Vertrauen ausgesprochen hatte. „Ich habe nicht gewechselt und die Stammformation spielen lassen. Wir werden nach der zweiwöchigen Pause sicher auch mal etwas ändern und demnächst eine andere Formation wählen. Ich habe den Mädels deutlich gesagt, dass ich sie im Saisonverlauf alle brauche“, erläutert Hemforth, der kein Freund davon aus, Spielerinnen im kalten Zustand einzuwechseln. „Da fehlt dann oft der Rhythmus – und im Volleyball kann es schnell gehen, dass eine Partie plötzlich eine Wendung nimmt, die man dann nicht mehr korrigieren kann“, argumentiert der Trainer.

Gegen Bönen machten die Gelsenkirchenerinnen den Sack mit dem zweiten Satz zu. Der dritte Satz war dann eine eindeutige Angelegenheit. „Wir hatten eine vernünftige Feldabwehr. Der Gegner kam kaum durch, das hat den TuS Bönen richtig genervt“, stellt Hemforth fest. Irgendwann war die Gegenwehr gebrochen.

Trotz des deutliches 3:0-Sieges stimmte der TCG-Coach keine euphorische Jubelarie an. Ganz im Gegenteil. „Mir haben in unserem Spiel so ein bisschen die Highlights und der Griff in die Trickkiste gefehlt. Die Mädels haben es insgesamt gut gemacht. Das Spiel ist solide gewesen, der zweite und dritte Satz gingen überdeutlich an uns, doch es war keine High-End-Vorstellung.“

Noch zwei Spiele bis Weihnachten

Die Grillonen haben vor Weihnachten noch zwei Spiele. Zuhause geht es am 7. Dezember (15 Uhr, Georgstraße) gegen den ATV Haltern. Danach steht mit dem Spiel in Meschede (14. Dezember) eine der weitesten Auswärtsfahrten an. Gerd Hemforth: „Wir haben jetzt knapp 14 Tage Zeit, um uns auf Haltern vorzubereiten. Unser Ziel ist es, aus eigener Kraft an der Tabellenspitze der Verbandsliga zu bleiben.“ Wenn das gelingt, steht am 12. Januar 2020 ein Knallerspiel an: Dann kommt der Tabellenzweite VfL Telstar Bochum II, der mit 16 Punkten knapp hinter den Grillonen liegt, nach Gelsenkirchen.