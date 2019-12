Gelsenkirchen. Das Teilnehmerfeld für das Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier auf Schalke ist komplett. Frankreich schickt Anaïs Bescond, eine Olympiasiegerin.

Frankreich schickt Olympiasiegerin zum Biathlon auf Schalke

Das weltgrößte Biathlonspektakel, die World Team Challenge in der Veltins-Arena, ist ausverkauft. Bei der 18. Auflage am Samstag (28. Dezember) sind wieder Gänsehautmomente garantiert – erst recht, weil sich die deutsche Biathlon-Königin Laura Dahlmeier an diesem Tag von ihren Fans verabschieden und ein letztes Mal in die Loipe gehen wird. Gemeinsam mit Erik Lesser will sich die 26-Jährige vor 46.412 Fans den Sieg beim Biathlon auf Schalke holen.

Nachdem die meisten der zehn Duos schon länger festgestanden haben – Denise Herrmann und Benedikt Doll werden das zweite deutsche Paar sein –, ist das Teilnehmerfeld mit den Duos aus der Schweiz und aus Frankreich nun komplett.

Lena Haecki und Benjamin Weger starten für die Schweiz

Bereits zum vierten Mal in Folge tritt die 32-jährige Anaïs Bescond für das Team Frankreich an. Zwei undankbare vierte Plätze stehen für sie bisher zu Buche. Doch neben dem Treppchen möchte sie in diesem Jahr nicht mehr stehen. Gemeinsam mit Antonin Guigonnat soll es diesmal funktionieren. Zwar konnte die Französin erst einen Weltcupsieg in ihrer Karriere feiern, dafür hat sie aber bereits drei Olympia-Medaillen – darunter einmal Gold mit der Mixed-Staffel – und insgesamt sieben WM-Medaillen angesammelt. Edelmetall hat auch Antonin Guigonnat vorzuweisen: Er gewann bei den Weltmeisterschaften in Östersund 2019 die Silber-Medaille im Massenstart. Für ihn wird es der erste Auftritt in Gelsenkirchen sein.

Für die Schweiz werden Lena Haecki und Benjamin Weger starten. Und mit dem Biathlon auf Schalke hat der 30-Jährige vermutlich noch eine Rechnung offen. Bereits zweimal nahm der Walliser teil: 2011 lief er mit Selina Gasparin auf Rang neun, 2014 reichte es mit deren Schwester Elisa Gasparin nur zu Platz zehn. Diesmal soll es weiter nach vorne gehen. Die 24-jährige Engelbergerin Lena Haecki, die sich bereits beim Weltcup-Auftakt in Östersund in sehr starker Form gezeigt hat, soll dabei helfen. (AHa)