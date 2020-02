Gelsenkirchen. Der Trainer von Viktoria Resse war nach der 0:7-Niederlage in Kirchhellen restlos bedient. Horst 08 vergibt beim 1:1 gegen Velbert viele Chancen.

Frank Conradi: „Wir sind nicht konkurrenzfähig“

Ein paar Tage vor der Fortsetzung der Meisterschaftssaison läuft es für den Westfalenligisten YEG Hassel richtig rund. Die drei Landesligisten SSV Buer, Horst 08 und Viktoria Resse blicken hingegen sorgenvoll zum kommenden Wochenende.



FC Frohlinde – YEG Hassel 2:3

Nach der Absage aus Disteln musste Westfalenliga-Schlusslicht YEG Hassel kurzfristig einen Ersatzgegner suchen - und fand ihn in Castrop-Rauxel. Sehr zur Freude von Trainer Ahmet Inal, der nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft beim Landesligisten FC Frohlinde zufrieden feststellte: „Die Jungs haben es gegen ein starken Gegner richtig gut gemacht.“

Im letzten Testspiel vor dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres am kommenden Sonntag bei Westfalia Wickede war ihm wichtig, möglichst alle einsatzfähigen Spieler auf den Platz zu schicken. „Ich habe den Luxus, mit 21 Spielern einen großen und guten Kader zu besitzen“, teilt er mit. „Es bereitet mir Kopfzerbrechen, wer in Wickede auflaufen wird.“

Sein Team lag beim FC Frohlinde nach einem Gegentor in der 9. Minute zur Pause mit 0:1 zurück. In der zweiten Hälfte schlugen die Hasseler aus ihren fußballerischen Vorteilen mehr Kapital. Ridvan Demircan (53.), Sky Maximilian Krzysztofiak (64.) und Bünyamin Sari (86.) trafen für YEG. Zwischendurch glich der Gastgeber zum 2:2 aus (70.).



VfB Kirchhellen – Vikt. Resse 7:0

Viktorias Trainer Frank Conradi war nach dem 0:7-Debakel beim VfB Kirchhellen restlos bedient. Um die Leistung seiner Mannschaft zu kommentieren, flüchtete er in Sarkasmus. „Entenfüttern wäre spannender gewesen“, meinte er. „In unserer aktuellen Verfassung sind wir nicht konkurrenzfähig, nicht einmal gegen eine Mannschaft, die in der Bezirksliga zur unteren Tabellenhälfte zählt.“

Die Resser hatten in der Anfangsphase zwei gute Szenen, waren aber danach hoffnungslos unterlegen. Der Gastgeber traf nach Belieben – viermal in den letzten 20 Minuten vor der Pause (25., 30., 33., 45.) und dreimal in den ersten 22 Minuten der zweiten Halbzeit (48., 50., 67.). „Einige unserer Jungs haben nicht die Einstellung, die ich von früher kenne“, kritisiert Frank Conradi. „Zuletzt hatten wir dreimal nur jeweils sechs Spieler beim Training. Es gibt derzeit keine Konkurrenzsituation bei uns, es wird kein Druck von der Bank ausgeübt.“



SV Horst 08 – SSVg Velbert U23 1:1

Nur gut, dass es für die Horster noch nicht um Punkte ging. Sonst hätten sie wohl Stress mit ihrem Trainer Jens Grembowietz bekommen. „Wir hatten zahlreiche gute Tormöglichkeiten, aber wie wir damit umgegangen sind, war eine Frechheit“, stellte er nach dem 1:1 gegen den Bezirksligisten kritisch fest. „Ich hoffe, diese Partie hatte einen Lerneffekt für die Jungs. Wir müssen einfach wieder konsequenter im Abschluss werden.“

Pascal Roith erzielte in der 67. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze den einzigen Treffer für den Gastgeber. Die U23 der Velberter glich sechs Minuten danach zum für sie schmeichelhaften 1:1 aus. „Unter dem Strich war’s ein durchwachsener Test mit Licht und Schatten“, resümierte Jens Grembowietz.



SSV Buer – RW Deuten 1:1

Die Bueraner zeigten sich vom Schock-Spiel in Hordel gut erholt. Ihr Trainer Rüdiger Kürschners sprach nach dem 1:1 gegen Deuten von einem „guten Test gegen einen spielerisch starken Gegner.“ Der Gast aus Dorsten hatte starke Szenen, aber meistens nur bis zur Strafraumgrenze. Die Bueraner bekamen im Laufe der Partie immer mehr Oberwasser, spielten sich einige gute Tormöglichkeiten heraus, gerieten nach einem Flüchtigkeitsfehler aber zunächst mit 0:1 in Rückstand (61.). Eine Minute vor dem Abpfiff schaffte Finn Wortmann nach einem Pass von Niklas Fink den letztlich verdienten Ausgleich zum 1:1-Endstand.