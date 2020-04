Hansi Flick lässt keinen Zweifel. „Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer eins, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern“, betont der Cheftrainer des FC Bayern München.

FC Schalke 04 Flick erklärt, was Schalke-Torwart Nübel in München erwartet

München. Flick über Schalke-Torwart Nübel: „Wir wollen ihn weiterentwickeln, allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt.“

Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern München, wird in der neuen Saison ein Luxus-Problem in der Fußball-Bundesliga haben, einen irren Konkurrenzkampf auf der Torhüter Position: Nationalkeeper Manuel Neuer (34) und Sven Ulreich (31) sind eh schon da, haben einen Vertrag bis 2021, und nun kommt bekanntlich auch noch Alexander Nübel vom FC Schalke 04, der an der Isar bis 2025 unterschrieben hat.

„Alexander Nübel wird das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung wie alle anderen Torhüter und Spieler in unserer Mannschaft bekommen“, hat Hansi Flick jetzt dem Fachmagazin Kicker gesagt. „Wir wollen ihn weiterentwickeln, allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt. Und zurzeit macht Sven Ulreich seine Sache wirklich hervorragend.“ Droht dem Noch-Schalker in München Torhüter-Platz drei?

Bayern-Trainer Hansi Flick: „Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer eins“

Zunächst einmal klingt es so, als habe der 23-jährige Alex Nübel, der bei den Königsblauen die Kapitänsbinde an Omar Mascarell und seinen Stammplatz an Markus Schubert verloren hat, nicht die besten Aussichten beim deutschen Rekordmeister. Aber? „Wenn man den deutschen und internationalen Markt sieht, war es von unserem Sportdirektor Hasan Salihamidžić eine sehr gute und strategisch kluge Entscheidung, Alexander Nübel zu holen, zudem noch ablösefrei“, stellt der 55-jährige Bayern-Trainer auch klar. „Wenn du den besten deutschen Nachwuchstorhüter verpflichten kannst, dann musst du es tun. Das hat Hasan wirklich super gemacht.“

Die Aussagen Hansi Flicks lassen allerdings nicht den Schluss zu, als sei an den kolportierten garantierten Einsatzzeiten für Alexander Nübel etwas dran. „Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer eins, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern“, betont der Cheftrainer des FC Bayern München. „Alexander Nübel weiß das auch. Wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers. Und diese Entscheidung spreche ich immer mit meinem Trainerteam ab.“ (AHa)