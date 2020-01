Gelsenkirchen. Das Schalker Torwart-Thema bleibt spannend. Kehrt Alexander Nübel nach dem Bayern-Spiel zurück in den Kasten? Zwei Sky-Experten äußern sich.

Experte Funkel: „Ich würde Nübel bringen“

Den starken Schalker Rückrundenauftakt gegen den ehemaligen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach erlebte Schalkes Torwart Alexander Nübel zusammen mit seiner Freundin auf der Tribüne der Veltins-Arena mit. Nübel ist nach seiner Roten Karte aus dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:0) noch gesperrt und muss auch beim nächsten Auswärtsspiel gegen Rekordmeister Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) zusehen. Danach könnte Nübel bei den Königsblauen wieder ins Geschehen eingreifen.

Schalkes Trainer David Wagner hält sich die Option, ob Nübel für den zuletzt stark spielenden Ersatzkeeper Markus Schubert wieder in den Kasten zurückkehrt, noch offen. Der bekannt gemachte Wechsel von Nübel zu Bayern München hat Wagner in der Winterpause bereits dazu bewogen, seinem Leistungsträger die Kapitänsbinde abzunehmen und an Mittelfeldmann Omar Mascarell weiterzugeben. David Wagner überlegt nun, ob er mit dem bisherigen Nübel-Vertreter Markus Schubert bereits den Schalker Zukunftsweg einleitet oder dem abtrünnigen Torwart doch weiterhin das Vertrauen als Nummer eins schenkt.

Geht es nach Friedhelm Funkel, dem Trainerfuchs des abstiegsbedrohten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, muss gar nicht lange überlegt werden. „Ich würde ihn auch spielen lassen. Unabhängig davon, ob ein Spieler den Verein am Saisonende verlässt. Das würde für mich überhaupt keine Rolle spielen“, sagte Funkel in der Talkrunde bei Sky90 zur Personalie Nübel.

Funkel weiter: „Er ist ein guter Torwart und die haben hohe Ziele. Und die erreicht man mit Alex Nübel glaube ich eher, als wenn man Schubert spielen lässt.“ André Breitenreiter, ehemaliger Schalker Coach, hat die Entwicklung von Alexander Nübel über die letzten Jahre genau verfolgt. Und Breitenreiter war auch mitverantwortlich dafür, dass der junge Schlussmann den Weg in die Bundesliga überhaupt angetreten hat. Breitenreiter lockte den damals noch weitgehend unbekannten Nübel 2014 aus der Jugend des SC Paderborn zu den Königsblauen, weil der Fußball-Lehrer zu diesem Zeitpunkt schon genau über das Potenzial des Nachwuchskeepers Bescheid wusste.

Kapitänsamt weg: Schutz für Nübel

André Breitenreiter sieht Alex Nübel im Vergleich zu Markus Schubert als besseren Torwart. Foto: wen Pförtner / dpa

Den 23-Jährigen nach Ablauf seiner Sperre nicht in die Stammelf zurückzuberodern bezeichnet Breitenreiter bei Sky90 als „nachtragende Entscheidung.“ Der frühere Stürmer stellt fest: „Letztendlich nimmt man ihm jetzt die Binde weg. Das kann man auch, glaube ich, verstehen. Letztendlich schützen sie ihn damit ja auch ein Stück weit, dass er nicht mehr in jedes Interview muss. Jetzt hat er die Kapitänsbinde verloren. Trotzdem spielt der bessere Torhüter. Und der ist er.“ Und wie würde es wirken, wenn sich David Wagner gegen Nübel und weiter für den im Sommer von Dynamo Dresden gekommenen Markus Schubert entscheiden sollte? Breitenreiter: „Dann hätte es schon etwas Geschmäckle.“

Innerhalb der Schalker Mannschaft scheint das Torwart-Thema kaum Zündstoff zu besitzen. Wirbelwind Benito Raman strich gerade erst heraus, „dass es bei uns keine großen Diskussionen im Team gibt.“ Der Belgier stellt fest: „Klar ist, dass wir einen guten Torwart verlieren. Wir haben aber mit Markus noch einen anderen guten Torwart, der die gleichen Leistungen zeigen kann wie Alex.“ Fakt ist: Einen seiner beiden Schlussleute muss Trainer David Wagner bald enttäuschen. Fragt sich nur, wen...