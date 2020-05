Ex-Schalker Ivan Rakitić wünscht sich mehr Menschlichkeit

Barcelona. „Die Situation war in vielerlei Hinsicht eine große Lektion für alle“, sagt der Ex-Schalker Ivan Rakitić zur Corona-Pandemie. Er will spielen.

Er kann überhaupt noch nicht sagen, für welchen Verein er in der nächsten Saison spielen wird. Doch Ivan Rakitić, das einstige Mittelfeld-Ass des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, das inzwischen 32 Jahre alt ist und beim FC Barcelona noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, ist sehr entspannt. Und er will zurück auf den Rasen – trotz der Corona-Pandemie.

„Ich will spielen. Logisch müssen wir versuchen, mit den besten Gesundheitsgarantien zurückzukehren, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass sie niemals hundertprozentig sein können“, sagt er in einem Interview mit der spanischen Sport-Tageszeitung Marca, deren Titelbild er am Donnerstag ist. „Das gleiche Risiko wird für alle Arbeitnehmer bei ihrer Rückkehr an ihren Arbeitsplatz bestehen. Ich denke, wir haben eine Pflicht. Und ich bin mir sicher: Wenn wir die Fans fragen würden, dann würden sie sich freuen, wenn es wieder Fußball gäbe.“

Geisterspiele wären für Ivan Rakitić kein Problem

Geisterspiele wären für Ivan Rakitić kein Problem. Und warum nicht? „Wir wären uns bewusst, dass die Fans zu Hause mit der gleichen Leidenschaft mitfiebern würden“, sagt er. Während dieser Corona-Krise spürt der kroatische Vize-Weltmeister von 2018, der im Schweizer Kanton Aargau aufgewachsen ist und beide Staatsbürgerschaften hat, dass nicht alles selbstverständlich ist. „Ich schätze die kleinen Dinge viel mehr“, sagt Ivan Rakitić.

Nämlich? „Die einfachen Momente und wie wichtig es ist, meiner Familie nahe zu sein“, antwortet er. „Die Situation war in vielerlei Hinsicht eine große Lektion für alle.“ Er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sich Auswirkungen auf den Fußball-Sport wünscht. „Hoffentlich“, sagt Ivan Rakitić, „werden wir danach alle etwas menschlicher sein und die Dinge erkennen, die wirklich wichtig sind.“

Ivan Rakitić: „Ich befinde mich im besten Moment meiner Karriere“

Was seine Zukunft beim FC Barcelona angeht, ist Ivan Rakitić ebenfalls entspannt, obwohl er sich zuletzt darüber beklagt hat, wie die Verantwortlichen mit ihm umgehen, und schon zahlreiche Namen der Kandidaten gehandelt worden sind, die ihn möglicherweise nach dieser Saison kaufen könnten. Zumal er bei Barça vor der Corona-Pause längst nicht mehr erste Wahl gewesen ist. „Ich befinde mich im besten Moment meiner Karriere, in meinem besten Alter – das ist eine besondere Motivation für mich“, sagt er. „Ich bin überzeugt, dass ich es schaffe. Ich habe in diesen anderthalb Monaten zu Hause sehr hart gearbeitet, um stärker zu sein als je zuvor.“

Ivan Rakitić scheint sich vor allem nicht verrückt zu machen – und schon gar nicht verrückt machen zu lassen. „Ich bin sehr ruhig. Die Reife, die ich durch meine Fußball-Karriere erlangt habe, hilft mir, alles besser zu verstehen. Ich bereue nichts“, sagt der 97-malige Schalker Bundesliga-Spieler (zwölf Tore). „Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, für mein Team und für mich selbst. Das ist meine Art, und es ist gut für mich gelaufen, und ich werde mich nie ändern. Jetzt freue ich mich auf die Zukunft, ich will unbedingt wieder spielen. Wenn das passiert und die Saison vorbei ist, dann wird es Zeit, die Situation zu analysieren.“ (AHa)