Erle-19-Coach Sowa will auch das letzte Spiel 2019 gewinnen

Gelsenkirchen. Die Spvgg Erle 19 will auch beim BV Rentfort II siegen. „Dann hätten wir jedes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr gewonnen“, sagt Trainer Sowa.

Die Top-Teams der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A gehen am letzten Spieltag vor Weihnachten außerhalb Gelsenkirchens auf Tore- und Punktejagd. Spitzenreiter Spvgg Erle 19 ist beim BV Rentfort II zu Gast, der Tabellenzweite F.S.M. Gladbeck muss zum VfL Grafenwald, und der Tabellendritte Beckhausen 05 spielt beim VfB Kirchhellen II.

Egal wie diese Spiele auch ausgehen: Angesichts eines Sechs-Punkte-Vorsprungs steht bereits jetzt fest, dass die Erler Veilchen als Staffel-Primus ins Jahr 2020 gehen werden. Aber Trainer Rainer Sowa will trotzdem unbedingt mit drei Punkten aus Gladbeck zurückkehren. „Dann hätten wir jedes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr gewonnen“, sagt er.

Beckhausen 05 hat auf Rang drei sieben Punkte Rückstand

Die Beckhausener, die sieben Punkte hinter den 19ern liegen, machen sich keine Hoffnungen mehr, in den Titelkampf einzugreifen. „Die Sache ist durch“, sagt Spielertrainer Tim Woberschal. „Die Erler sind zu konstant, um noch etwas anbrennen zu lassen. Vielleicht sind wir in der neuen Saison so weit, dass wir um den Aufstieg mitmischen können.“

Im Tabellenkeller stehen zwei Teams aus Buer im Blickpunkt. Wie haben sie ihre deftigen Niederlagen des vergangenen Sonntags verkraftet? Die SSV Buer II (zuletzt 0:5 bei F.S.M.) muss gegen Preußen Gladbeck ran, und Westfalia Buer (zuletzt 0:8 bei YEG Hassel II) hat den SC Schaffrath zu Gast. Außerdem spielen: Eintracht Erle gegen YEG Hassel II sowie BV Horst-Süd gegen Adler Ellinghorst.