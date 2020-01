YEG Hassel, der Tabellenletzte der Fußball-Westfalenliga, präsentiert sich in prächtiger Frühform. Beim Landesligisten Viktoria Resse werden die Sorgen hingegen immer größer.





Hammer SpVg – YEG Hassel4:5

Unter Ahmet Ünal als neuem Chef-Trainer läuft’s bei YEG Hassel. Das Schlusslicht der Westfalenliga gewann auch das dritte Testspiel in diesem Jahr, diesmal sogar bei einem Oberligisten, bei der Hammer SpVg, mit 5:4. Und nicht nur das. Bis zwölf Minuten vor Schluss lag der Gast aus Hassel nach Toren von Faruk Gülgün (5.), Alihan Özcan (37.) und dreimal Emre Can (47., 56., 68.) sogar mit 5:1 vorne.

„Bis dahin haben wir hervorragend gespielt“, lobte Ahmet Inal. In der Schlussphase wechselte er munter durch, probierte einige Spieler auf für sie ungewohnten Positionen aus und riskierte, dass der Vorsprung geringer wurde. Die Hammer, die nach zehn Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen hatten, kamen nach weiteren Toren in der 78., 82. und 90. Minuten auf 4:5 heran. „Das war mir gar nicht so unrecht“, bekannte Ahmet Inal. „Die Jungs haben gesehen, wie schnell man bestraft werden kann. Eine zu große Euphorie hätte uns zudem wohl auch nicht gutgetan.“

Im nächsten Testspiel hat YEG Hassel am Mittwochabend um 19.30 Uhr den Oberligisten SV Schermbeck und dessen Trainer Thomas Falkowski zu Gast am Lüttinghof.





SSV Buer – VfB Hüls4:2

Die SSV legte einen Blitzstart hin. Nach Toren von Oguz Karagüzel (8., 13.) und Dario Krüger (14.) führte sie bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0. In dieser Manier ging es gegen den Bezirksligisten aus Hüls aber nicht weiter. „Nach den vorherigen Trainingseinheiten waren die Beine schwer“, erklärte Trainer Rüdiger Kürschners. Sechs Minuten vor Schluss legte der Landesligist durch Berkay Ünal (84.) einen vierten Treffer nach. Der Gast konnte in der 25. und 86. Minute zweimal verkürzen. „Das Spiel hat seinen Sinn erfüllt“, so Rüdiger Kürschners. „Alle Spieler haben sich gut bewegt.“

Für diesen Mittwoch haben die Bueraner kurzfristig ein weiteres Testspiel vereinbart. Sie treten in Bochum bei den A-Junioren der DJK TuS Hordel an. Anstoß wird um 19.30 Uhr sein.





TuS Harpen – Viktoria Resse3:1

Elf Feldspieler, darunter zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft, sowie zwei Torhüter - das war das Aufgebot, das der von Ausfällen geplagte Landesligist Viktoria Resse in Harpen auf die Beine bekam. Im Laufe der Partie kamen zwei weitere Verletzte hinzu: Torhüter Marcel Hutsch, den es am Knie erwischte, sowie Niklas Horstenkamp, der bei seinem Comeback einen Schlag auf den ohnehin lädierten Fuß erhielt.

„Es sieht ganz böse aus“, räumte Geschäftsführer Peter Colmsee ein. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Den Jungs ist kein Vorwurf zu machen, dass sie in Harpen verloren haben.“ Lutz Reydt gelang zwischenzeitlich der Ausgleich zum 1:1 (35.). Die in der Bezirksliga spielenden Harpener trafen in der 25., 42. und 63. Minute. Zum Schluss gingen den Ressern die Kräfte aus.

Das für Dienstag angesetzte Testspiel beim Bezirksligisten VfB Hüls wurde abgesetzt. „Angesichts unserer personellen Situation ergibt es keinen Sinn, es auszutragen“, teilte Peter Colmsee mit.