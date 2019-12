Ein neuer Mann für Laura Dahlmeier beim Biathlon auf Schalke

Erinnern Sie sich? 2002 war es, als die World Team Challenge der Biathleten auf Schalke ihre Premiere erlebte, an deren Ende ein deutscher Sieg stand. Martina Glagow, die seit 2008 Beck heißt, und Michael Greis, der dann vier Jahre später in Turin im Einzel, Massenstart und in der Staffel Olympiasieger wurde, holten sich den Titel. Ganz oben stand danach nur noch zweimal ein deutsches Duo, nachdem Kati Wilhelm 2009 gemeinsam mit dem Österreicher Christoph Sumann gewonnen hatte. Laura Dahlmeier und Florian Graf triumphierten 2013 sowie Vanessa Hinz und Simon Schempp 2016.

Lange ist es her: Unser Bild zeigt Martina Glagow und Michael Greis, die die Premiere des Biathlons auf Schalke 2002 gewonnen haben, nach ihrem dritten Platz bei der vierten Auflage 2006. Foto: nordphoto

Dass sich die Wintersport-Fans auch in diesem Jahr auf internationale Top-Paarungen in der Veltins-Arena freuen dürfen, versteht sich fast von selbst. Obwohl alles daraufhin deutet, dass eine Frau im Mittelpunkt stehen wird, und das eigentlich unabhängig von ihrer Platzierung. Laura Dahlmeier wird nämlich bei der World Team Challenge ihr letztes Rennen als aktive Biathletin bestreiten – wie im vergangenen Jahr der Norweger Ole Einar Bjørndalen, der von 2003 bis 2006 viermal auf Schalke triumphiert hat, mit seiner Frau Darja Domratschawa und 2012 Michael Greis.

Denise Herrmann startet mit Benedikt Doll

Ein Wiedersehen wird es am Samstagabend – die ARD wird ab 17.50 Uhr live aus dem Gelsenkirchener Fußball-Tempel übertragen – auch mit den Titelverteidigern geben, den Italienern Dorothea Wierer und Lukas Hofer. Dieses Duo gönnt Laura Dahlmeier ganz gewiss einen wunderschönen Abschied, allerdings nicht den Sieg.

„Neben der für mich so wichtigen Heim-Weltmeisterschaft im Februar in Antholz ist die Titelverteidigung der World Team Challenge auf Schalke ein weiteres Ziel, das ich gerne erreichen möchte“, hat die 29-jährige Südtirolerin Dorothea Wierer, die 2019 den Gesamtweltcup gewonnen hat und im schwedischen Östersund Weltmeisterin im Massenstart geworden ist, bereits im vergangenen Oktober gesagt. „Ich freue mich schon darauf, mit Lukas Hofer diesen besonderen Titel zu verteidigen.“

Dorothea Wierer aus Italien will ihren Titel auf Schalke mit Lukas Hofer verteidigen. Foto: Georg Hochmuth / dpa

Sehr groß könnte die Konkurrenz für Laura Dahlmeier und Philipp Nawrath, der den kranken Erik Lesser vertreten wird, auch im eigenen Lager werden: Denise Herrmann und Benedikt Doll, der im vergangenen Jahr Ole Einar Bjørndalen den Vortritt und somit Platz drei bei dessen Abschiedsrennen gelassen hat, sind aktuell jeweils die besten Deutschen im Weltcup und werden als zweites Deutschland-Team starten.

Zehn Teams werden am Start sein

Mehr als 46.000 Wintersport-Fans werden die Rennen – um 18.15 Uhr beginnt der Massenstart, rund 50 Minuten später das Verfolgungsrennen – live in der ausverkauften Veltins-Arena verfolgen und wohl wieder ein Sportevent der Extraklasse erleben. Die rund 1,3 Kilometer lange Loipe führt die Biathletinnen und Biathleten nicht nur mitten durch die Arena, sondern auch über das Außengelände sowie durch das Winterdorf. Abgerundet wird der Biathlon auf Schalke wieder mit einem stimmungsvollen Rahmenprogramm im Winterdorf außerhalb der Arena sowie einem gigantischen Indoor-Feuerwerk, das die Zuschauer Jahr für Jahr aufs Neue begeistert.

Folgende zehn Teams werden am Samstagabend bei der World Team Challenge der Biathleten auf Schalke an den Start gehen: Laura Dahlmeier und Philipp Nawrath (Deutschland 1), Denise Herrmann und Benedikt Doll (Deutschland 2), Dorothea Wierer und Lukas Hofer (Italien), Lisa Hauser und Julian Eberhard (Österreich), Marte Olsbu Røiseland und Vetle Sjåstad Christiansen (Norwegen), Ekaterina Yurlova-Percht und Matvey Eliseev (Russland), Anaïs Bescond und Antonin Guigonnat (Frankreich), Anastassija Merkuschyna und Dmytro Pidručnyj (Ukraine), Markéta Davidová und Michal Krčmář (Tschechien), Lena Haecki und Benjamin Weger (Schweiz).

Informationen zur World Team Challenge im Internet finden Sie auf www.biathlon-aufschalke.de