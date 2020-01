Dreier-Hagel der Uni Baskets schockt Schalke 04

Zu Wochenbeginn war Schalke 04 in der 2. Basketball Bundesliga ProA nach dem eminent wichtigen Zitter-Sieg über die MLP Academics Heidelberg noch obenauf. Am Ende der Woche sitzt der Stachel der Enttäuschung im S04-Lager aber wieder tief. Bei den Uni Baskets Paderborn gab es für die Königsblauen am Freitagabend vor 2007 Fans nichts zu holen. Die Ostwestfalen spielten sich teilweise in einen Rausch und siegten verdient 94:81 (52:42). Paderborn versenkte insgesamt 16 Dreier in der Schalker Reuse. Dagegen war kein Kraut gewachsen.

„Ich muss lange zurückdenken, wann einer Mannschaft gegen uns so eine Quote gelungen ist. Zwischendurch habe ich mich schon gefreut, wenn Paderborn mal einen Dreier-Versuch nicht in unserem Korb versenkt hat“, stellte Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert fest.

Schalke begann zwar recht vielversprechend und führte nach 33 Sekunden durch Courtney Belger 2:0, zog anschließend durch zwei Freiwürfe und einen Dunk von Adam Touray auf 6:1 davon. Was zunächst wie die Fortsetzung des positiven Trends aus dem Heidelberg-Spiel aussah, entwickelte sich aber immer mehr zum aussichtslosen Unterfangen. Nach acht Minuten im ersten Viertel gingen die Hausherren erstmals in Führung: 17:14 nach einem Drei-Punkte-Wurf des wie entfesselt aufspielenden Demetrius Ward, der insgesamt 23 Punkte verbuchte.

Einmal in Fahrt, ließ Ward vor der ersten Sirene noch zwei weitere Dreier folgen. Christopher Jackson Trapp wollte seinem Teamkollegen da nicht nachstehen: Auch sein Distanzwurf flog in den Schalker Korb. „Das war schon ein Dreier-Hagel, der uns da getroffen hat“, bilanzierte Steinert. Nach Ende des ersten Viertels lagen die Basketballer aus Gelsenkirchen mit zehn Punkten im Hintertreffen.

Paderborn zieht 19 Punkte davon

Im zweiten Viertel powerte Paderborn weiter, zog zwischenzeitlich auf 19 Punkte davon. Schalke zeigte aber Moral und antwortete mit einem 12:0-Lauf, der die Begegnung wieder spannend machte. „Zwischendurch hatten wir eine Phase, in der das Spiel zu kippen drohte. Da waren wir auf 47:40 dran. Aber dann ging es mit den nächsten Dreiern weiter. Wir haben insgesamt keine schlechte Leistung gezeigt, aber Paderborn hat uns das Leben unheimlich schwer gemacht“, analysierte Schalkes Basketball-Chef. S04-Trainer Alexander Osipovitch brachte Neuzugang Migel Wessel (18) für drei Minuten ins Spiel. Wessel schnupperte somit erstmals ProA-Luft. In der Halle war auch der potenzielle Schalker Verpflichtungs-Kandidat Tucker Haymond (25) zugegegen. Der Shooting Guard spielte zuletzt für die Rheinstars Köln. Die Königsblauen haben nach dem Abgang von Jordan Spencer, der seinen Vertrag aufgelöst und sich den Leicester Riders angeschlossen hat, durchaus noch Bedarf. Trainer Osipovitch kündigte an, „dass sich auf jeden Fall noch etwas tun wird.“

Viertel: 28:18, 24:24, 25:19, 17:20.

FC Schalke 04: Newkirk (17/1), Jean-Louis (11/1), Joos (6), Dunn, Touray (17), Szweczyk (4), Rohwer (4), Gulley (10), Wessel, Belger (12).