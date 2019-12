Die SSV Buer rechnet sich beim Kirchhörder SC was aus

Trotz der 0:1-Niederlage gegen den TuS Bövinghausen rangiert die SSV Buer in der Landesliga nach wie vor auf Rang sieben. Dass es im Fußball schnell nach oben, aber auch nach unten gehen kann, weiß kaum jemand besser als der erfahrene Trainer Rüdiger Kürschners. Vor den beiden letzten beiden Spielen in diesem Jahr, an diesem Sonntag beim Kirchhörder SC und eine Woche danach beim SV Wanne 11, will er deshalb noch das eine oder andere Erfolgserlebnis haben.

Am besten bereits beim Tabellenzweiten Kirchhörder SC, dessen Projekt Wiederaufstieg ins Stocken geraten ist. Anstoß ist um 15.15 Uhr. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen hintereinander liegen die Dortmunder bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter Wacker Obercastrop.

Finn Wortmann wird wohl ausfallen

„Trotzdem haben wir dort kein einfaches Spiel vor der Brust“, sagt Rüdiger Kürschners. „Wir spielen in Kirchhörde gegen eine gute Mannschaft, die ausgeglichen besetzt ist und nach vorne spielt.“

Solche mitspielenden Gegner liegen der SSV Buer eigentlich, und deshalb rechnen sich die Rothosen auf dem Kunstrasenplatz Kobbendelle etwas aus. Allerdings werden sie wohl ohne ihren quirligen Angreifer Finn Wortmann auskommen müssen. Er erlitt gegen Bövinghausen einen Kapselriss im Fingergelenk und trug danach einige Tage lang Gips. Devin Müller hat früher als erwartet seinen beruflich bedingten Aufenthalt in Italien beendet, ist aber noch keine Option für dieses Wochenende.