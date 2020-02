Die Hoffnungen von Schwarz-Blau Horst schwinden

Der Billard-Club Schwarz-Blau Horst-Emscher bleibt in der Snooker-Bundesliga am Tabellenende. Auch beim Wechsel von der Hin- zur Rückrunde gelangen den Horstern keine Punktgewinne. Nach der 1:7-Niederlage zuhause und dem 0:8 auswärts gegen den SC Hamburg beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, bereits sieben Punkte.

Im Heimspiel war es Andre Wansner, der beim Sieg mit 3:2-Frames gegen Tobias Friedrichs den Ehrenpunkt holte. Torben Koehler, Peter Jackson und Alfred Scharf verloren dagegen jeweils beide Partien. „Viele Frames sind aber erst auf den Farben entschieden worden“, sagte Alfred Scharf. Am nächsten Tag in Hamburg reichte es dagegen nicht zu einem Spielgewinn. Andre Wansner und Torben Koehler erreichten zumindest jeweils einmal den Decider, verloren aber 2:3.

Man muss den Schwarz-Blauen aber auch zugutehalten, dass sie ersatzgeschwächt in die beiden Partien gingen. Dennoch kämpften sie tapfer. Und werden das auch weiterhin tun, um vielleicht doch noch den Relegationsplatz, auf dem der 1. SC Breakers Rüsselsheim steht, zu erreichen.

Einspielen für die nächste Saison

„Wir sind mit einem ganz neuen Team in die Saison gestartet. Nur Wolfgang Scheder ist geblieben. Wir wussten, dass wir in der Bundesliga Probleme bekommen würden“, sagt Alfred Scharf. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die 1. Bundesliga zu spielen. Das neue Team soll sich für die kommende Saison einspielen und Erfahrungen sammeln. Der Verein hofft, dass sich zur neuen Saison noch zwei gute Snookerspieler melden werden.“ Und er ergänzt: „Der Abstieg war eigentlich vorprogrammiert. Wir wussten das von vornherein und haben trotzdem Spaß dabei.“ Zumindest waren die Horster auch mal im TV zu sehen. In Hamburg war ein Team des NDR vor Ort…