90 Minuten vor dem Duell mit dem Tabellensiebten TuS Bönen (Samstag, 15 Uhr, Grundschule Georgstraße) treffen sich die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen. „Wir machen eine kurze Besprechung, absolvieren dann das Aufwärmprogramm und gehen noch einmal in die Kabine. Wir machen alles so wie sonst auch und werden am Ablauf nichts ändern. Es soll ein ganz normales Spiel werden – aber mit einem schönen Ende“, sagt TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Ein einziger Punkt fehlt seinen Grillonen noch, um den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. „Eine Gelsenkirchener Frauen-Volleyball-Mannschaft in der Oberliga gab es bisher noch nicht. Deswegen wäre der Sprung in diese Spielklasse für uns außergewöhnlich.Damit könnten wir uns die Krönchen aufsetzen und den Lohn für die harte Saisonarbeit einfahren“, skizziert Gerd Hemforth.

Sobald der Spitzenreiter zwei Sätze gegen Außenseiter TuS Bönen gewonnen hat, wird es vermutlich sehr, sehr laut in der Halle. Damit wäre dem TCG ein Punkt sicher und der Aufstieg klar. „Dann wären die Mädels wahrscheinlich bis zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu hören“,sagt der Coach mit einem Schmunzeln, „aber danach würde es sofort konzentriert weitergehen. Wir wollen nicht nur zwei Sätze gewinnen, sondern das ganze Spiel.“

Dass Gegner Bönen dem TCG-Team den roten Aufstiegs-Teppich ausrollt, davon ist nicht auszugehen. Hemforth: „Bönen muss selbst noch etwas für das Punktekonto tun. Es geht um die Abstiegsrelegation. Da wäre jeder Punkt, den sie gegen uns verbuchen, Gold wert.“ Die 2:3-Niederlage in Sorpesee hat die Grillonen sichtlich gewurmt. Hemforth: „Ich habe das in den Gesprächen innerhalb der Woche herausgehört, dass sich alle Spielerinnen mächtig geärgert haben. Die Mädels haben gut und konzentriert trainiert. Wir wollen jetzt zuhause alles klar machen. Es soll keine Hängepartie werden, bevor unsere Meisterschaft feststeht. Wichtig ist, dass wir einfach vernünftig Volleyball spielen, uns konsequenter bewegen als zuletzt und mehr Druck bei den Aufschlägen entwickeln.“