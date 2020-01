Erle. Mit den Trainingseinheiten der letzten Wochen ist Black Miners-Coach Vignaesh Sankaran zufrieden. Am Wochenende geht es in die Halle.

Die Black Miners sind bereit für die Halle

Am Samstag und Sonntag findet in der Halle an der Mühlbachstraße der Gelsencup 2020 statt. Ausrichter ist das Cricket-Team der Black Miners Gelsenkirchen, das vor wenigen Monaten in die Bundesliga aufgestiegen ist. In Gruppe A treffen die Black Miners am Samstag um 9.30 Uhr auf den Moerser CC, danach geht es gegen den Mülheimer CC (12.30 Uhr) und Nallur CC Kempen (13.15 Uhr). In Gruppe B treffen Rugby Cricket Dresden, Köln CC, TuS Ost Bielefeld und DJK Altendorf Essen aufeinander.

Black Miners-Trainer Vignaesh Sankaran: „Wir hatten keine Probleme, dieses Turnier zu organisieren. Binnen einer Woche hatten wir alle Zusagen der Vereine. Solche Turniere sind gerade im Winter sehr gefragt.“ Für die Indoor-Variante des Cricket gibt es spezielle Regeln. „Wenn der Ball die Hallendecke trifft, dann ist der Schlagmann raus“, sagt Sankaran, „zudem darf der Ball in bestimmten markierten Bereichen nicht geschlagen werden.“

Die weiteste Anreise hat Rugby Cricket Dresden, der ehemalige Klub von Vignaesh Sankaran. Die Sachsen steigen Samstag früh in den Bus, spielen ihre erste Begegnung relativ spät (15.30 Uhr gegen Köln CC). Nach dem ersten Turniertag übernachten die Dresdner in Gelsenkirchen, bevor es am Sonntag ab 9.30 Uhr mit der Finalrunde weitergeht. Dresden und Köln gelten als Turnierfavoriten vor den Miners.