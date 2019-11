Gelsenkirchen. Nach seinem 2:1 beim SV Werder Bremen erhält der FC Schalke 04 sehr viele gute Kritiken. Der Pressespiegel mit Auszügen aus verschiedenen Medien.

Die Bild-Frage: Kann Schalke Harit überhaupt noch halten?

Amine Harit hat beim 2:1 des FC Schalke 04 bei Werder Bremen bereits sein sechstes Saisontor erzielt. „Vom Problem-Star zur Tor-Rakete“, schreibt die Bild-Zeitung und fragt: „Kann Schalke Harit überhaupt noch halten?“ Nachdem der 22-jährige Marokkaner im Juli 2018 nach einem Autounfall mit Todesfolge zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden und in seiner zweiten Saison bei den Königsblauen nur zu einem Treffer gekommen ist, blüht er nun auf. Im Mai ist er Vater geworden, Alijah heißt seine Tochter. „Ich bin dadurch erwachsener geworden, übernehme mehr Verantwortung – neben und auf dem Platz“, sagt er.

„Schalke zeigt in Bremen eine neue Qualität“, lautet die Schlagzeile der Ruhr-Nachrichten nach dem vierten Auswärtssieg in dieser Saison. Die Bremer sollten dank des aggressiven Pressings der Königsblauen in der Schlussphase gar nicht mehr in deren Strafraum gelangen. „Das gelang auf eindrucksvolle Art und Weise. Es dokumentierte eine neue Schalker Qualität“, schreiben die Ruhr-Nachrichten – mit Hinweis auf die verspielten Führungen gegen den 1. FC Köln (1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3).

Bremens Trainer Florian Kohfeldt vermisst Mut

Schauen wir zum Gegner. „So manch ein Werder-Fan blickt dieser Tage neidisch nach Gelsenkirchen“, schreibt die DeichStube. „Auf Schalke hat Trainer David Wagner eine aufstrebende Mannschaft geformt, die mit Leidenschaft und Offensivstärke um die Europapokal-Qualifikation mitspielt. Eigentlich sollte so Werder Bremens Saison verlaufen.“ Und Trainer Florian Kohfeldt meinte: „Wir sind in einer schwierigen Situation. Da wird es extrem wichtig, Mut zu haben, und den hatten wir in den ersten 60 Minuten nicht. Das hat mir nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass wir zu oft in den Rückspiegel geschaut haben.“

Wie in fast allen Medien dreht sich nach dem Bremen-Spiel fast alles um Schalkes Amine Harit. „Beim 5:1 gegen den SC Paderborn Mitte September erzielte Amine Harit den ersten Bundesliga-Doppelpack seiner Karriere, traf anschließend auch gegen Mainz (2:1), Leipzig (3:1), Augsburg (3:2) und nun beim 2:1 gegen Werder Bremen“, schreibt der kicker. „Der Marokkaner ist mit sechs Saisontoren Schalkes erfolgreichster Torschütze, auch zwei Vorlagen hat er schon gegeben.“

Der FC Schalke 04: wach, kaltschnäuzig, reif

Vor allem auch für kurze und prägnante Begriffe hat sich der Sport-Informations-Dienst entschieden. Die Zusammenfassung liest sich so: „Schalke 04 schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und kann auch gegen Werder Bremen gewinnen. Wach, kaltschnäuzig, reif: Schalke 04 setzt sich dank Amine Harit und Benito Raman in der Bundesliga oben immer mehr fest.“

Die Schalker Fans sangen in Bremen eines ihrer Lieblingslieder: „Die Nummer eins im Pott sind wir!“ Und die Deutsche Presse-Agentur schreibt: „Die Schalker legten nicht nur einen reifen, überzeugenden Auftritt hin, sondern überholten im engen Rennen um die Champions-League-Plätze auch noch den ewigen Rivalen Borussia Dortmund.“