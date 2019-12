Horst. Aktuelle und ehemalige Weggefährten bereiteten dem langjährigen Horster Spieler am Samstag ein denkwürdiges Abschiedsspiel.

Der SV Horst 08 verabschiedet Patrick Kroll

Dass es kein Spiel wie jedes andere werden würde, hatte sich Patrick Kroll vermutlich schon gedacht. Zeit zum Nachdenken hatte der Spieler des SV Horst 08 schließlich genug, als er sich am Samstag auf die anderthalbstündige Autofahrt Richtung Gelsenkirchen begab, um zum letzten Mal ein Fußballspiel für die vierte Mannschaft der Null-Achter zu bestreiten. Wochenende für Wochenende hatte Patrick Kroll in den vergangenen zweieinhalb Jahren dafür den Weg aus dem beruflich bedingt zur Wahlheimat gewordenen Köln nach Gelsenkirchen auf sich genommen.

Da es ihn aus privaten Gründen nun aber nach Gummersbach zieht, kündigte er nach 20 Jahren als Spieler des Klubs seinen Rücktritt zum Ende des Jahres an. Als Rahmen für den Abschied war der immer am vergangenen Wochenende eines Jahres stattfindende Freundschaftskick der Alten Herren gegen eine Horster Seniorenmannschaft – in diesem Fall Patrick Krolls Vierte – ausgewählt worden. Doch das, was ihn dort erwartete, übertraf alle Erwartungen des 33-Jährigen.

Klaus Schmidtchen steht im Tor

Die Organisatoren um Patrick Krolls langjährigen Mitspieler Christian Greve hatten kurzerhand zahlreiche Weggefährten aus seiner Zeit am Schollbruch besorgt und ins Team der Alten Herren integriert. Patrick Kroll, der zwischenzeitlich auch noch fünf Jahre bei Viktoria Resse verbracht hatte, wusste von all dem natürlich nichts.

Zum Abschied erhielt Patrick Kroll ein eingerahmtes Trikot der dritten Mannschaft. Foto: Alexandra Greve

„Als ich nach der Fahrt bei meinen Eltern angekommen bin, wurde ich direkt abgeholt und mit Augenbinde zum Platz gefahren“, erzählte er. „In der Kabine sah alles wie bei einem normalen Spiel der Vierten aus. Wir haben uns umgezogen und die Aufstellung gemacht, alles wie immer.“ Bis es dann raus auf den Kunstrasenplatz ging. „Da standen plötzlich Leute, mit denen ich früher zusammengespielt und die ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Selbst mein Trainer aus Zeiten bei der ersten Mannschaft, Klaus Schmidtchen, stand bei den Alten Herren im Tor. Das war überwältigend“, sagte Patrick Kroll.

Trikot-Präsent von der Dritten

Der Höhepunkt sollte aber noch folgen: In der 85. Minute wurde Patrick Kroll unter dem großen Applaus der Zuschauer, unter denen sich ebenfalls viele ehemalige Weggefährten befanden, ausgewechselt und erhielt von der dritten Mannschaft ein eingerahmtes Trikot. Christian Greve, selbst Spieler der Alten Herren und Co-Trainer der Dritten, würdigte seinen Kollegen mit einer Rede, ehe alle Spieler natürlich für ein großes Mannschaftsfoto posierten.

Anschließend ließen alle Beteiligten den Abend bei einer gemütlichen Feier im Vereinsheim ausklingen. Patrick Kroll war begeistert: „Ich hätte mir meinen Abschied nicht schöner vorstellen können. Es war sehr schön, so viele alte Gesichter aus allen Teams, mit denen ich zu tun hatte, wiederzusehen. Was Christian Greve und alle anderen da in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, war unglaublich. Vielen, vielen Dank!“