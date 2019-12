Der SV Horst 08 macht in Überzahl alles klar – 3:0

Der SV Horst 08 verabschiedete sich mit dem höchsten Sieg seit über einem Jahr in die Winterpause. „Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider“, bekannte 08-Trainer Jens Grembowietz nach dem 3:0-Erfolg in der Fußball-Landesliga gegen Firtinaspor Herne. „An diesem Sonntag hatten wir das Glück, das wir so oft in dieser Saison nicht hatten.“

Seiner Mannschaft kam entgegen, dass sie bereits nach neun Minuten durch einen an Mohamed Bouachria verursachten und von Aygün Köstekci verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung ging. Danach entwickelte sich eine Partie, in der die von Burhan Kaya (ehemals Gençlerbirliği Resse) trainierten Gäste aus Herne nicht die schlechtere Mannschaft stellten. „Der Unterschied zur Pause war, dass wir einmal eingenetzt hatten und die Herner nicht“, meinte Jens Grembowietz treffend.

Murat Berberoglu trifft zum 13. Mal in dieser Saison

In der zweiten Halbzeit lag der Ausgleich mehrmals in der Luft. Firtinaspor gab den Ton an, aber die Horster hatten stets einen Fuß dazwischen, um einen Gegentreffer zu verhindern. Der Gast aus Herne wurde bei seinem Bemühen, das 1:1 zu erzielen, zunehmend hektischer. Einer seiner Spieler übertrieb es und sah in der 71. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Mit einem Spieler mehr hatten die Horster das bessere Ende für sich. Pascal Roith erzielte nach einem Konter über Murat Berberoglu das 2:0, und Murat Berberoglu selbst war es, der mit seinem 13. Saisontreffer zum 3:0-Endstand alles klarmachte. Er freute sich über den Doppelschlag so sehr, dass er sein Trikot auszog und dabei vergaß, bereits die Gelbe Karte gesehen zu haben. Die Konsequenz: Gelb-Rot. Er fehlte nur die letzten zwei Spielminuten und braucht wegen der Winterpause keine Sperre abzusitzen.

Horster Vier-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz

Wie wichtig dieser vorweihnachtliche Dreier für die Schollbruch-Kicker war, macht ein Blick auf die Tabelle deutlich. Sie verbesserten sich auf Rang zehn und gehen mit einem Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz ins neue Jahr. Am 7. Januar beginnen die Horster mit der Vorbereitung auf die Rest-Runde, in der sie nicht in ernsthafte Abstiegsgefahr geraten möchten.

Tore: 1:0 Aygün Köstekci (9., Foulelfmeter), 2:0 Pascal Roith (85.), 3:0 Murat Berberoglu (88.).

SV Horst 08: Kurt, Skrzecz, Köppen, Köstekci, M. Bouachria (60. Rimböck), Serhan (46. Melchner), Roith (90. Kriesten), Berberoglu, Hoffmann, Baris Aydin (76. B. Meyer), Lantermann.