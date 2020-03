Gelsenkirchen. Wegen des Coronavirus kommt der Alltag in Gelsenkirchen beinahe zum Erliegen. So ist die Lage in Schulen, Betrieben und Altenheimen.

Kitas, Kinos, Kliniken, Kirchen, Altenheime, Schulen, Firmen… Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Kaum ein Bereich, der nicht von den Folgen der Corona-Krise betroffen ist. Eine (weitere) Gelsenkirchener Momentaufnahme nach den Entscheidungen am Freitag und zu ihren Folgen.

Stadt Gelsenkirchen will mit Hochdruck an einer Notbetreuung arbeiten

Seit Freitagmittag steht fest, dass die Schulen und Kitas in NRW in der kommenden Woche schließen müssen. Über das Wochenende wird die Stadt mit Hochdruck daran arbeiten, eine Notbetreuung für die Kinder einzurichten, deren Eltern in einer von der Stadt so genannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Einen Anspruch haben demnach vorerst nur Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln, sowie Eltern, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten, etwa bei der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, bei der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten oder beim Katastrophenschutz. Für den heutigen Samstag hat die Stadt unverzüglich Gespräche mit allen Kita-Trägern anberaumt.

Volker Franken, Leiter der evangelischen Gesamtschule Bismarck, reagiert auf die Nachricht gelassen. Die Schule sei bis Mittwoch wegen einer Lehrerfortbildung und eines beweglichen Ferientags ohnehin geschlossen. Die Schüler wurden deshalb am Freitag aufgefordert, ihre Spinde leerzuräumen, einige Lehrer haben ihnen Übungsaufgaben für die kommenden Wochen aufgetragen. Da alle Vorabi-Klausuren bereits geschrieben sind, trifft die Schulschließung die Abiturienten zunächst nicht so hart. In den kommenden Tagen will die Schule abfragen, welche Eltern für ihre Kinder eine Notbetreuung benötigen.

Gauß-Gymnasium hatte sich schon mit Desinfektionsmittel eingedeckt

Auch Frank Kaupert, Schulleiter des Gauß-Gymnasiums, kann den Schritt der Landesregierung nachvollziehen, obwohl die Schule bereits Schutzmaßnahmen ergriffen habe: „Wir sind sehr gut ausgestattet mit Seife und Desinfektionsmitteln.“ Eine für die kommende Woche geplante Kursfahrt ins polnische Breslau war bereits abgesagt worden – in Absprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt.

Kaupert wünscht sich nun von den zuständigen Stellen schnell Klarheit, wie es für Schüler und Eltern weitergeht, er möchte vor allem wissen, was die Schulschließung für die 70 Abiturienten des Gauß-Gymnasiums bedeutet, die mitten in den Prüfungsvorbereitungen stecken. „Wir sind alle ein wenig hilflos. Wir brauchen jetzt eine Menge Handlungsanweisungen“, fasst er die Lage im Kollegium zusammen. Von Seiten der Stadt heißt es, dass den Schülern „nach Möglichkeit Unterrichtsmaterialien über digitale Kanäle zugänglich gemacht werden sollen.

Klausuren an der WH verschoben

An der Westfälischen Hochschule darf das Sommersemester nicht wie geplant am 6. April starten, sondern erst am 20. April, wie überall im Land. Die Hochschule hat deswegen am Freitag beschlossen, auch die Klausurphase zu verschieben. Eigentlich sollten die ersten Prüfungen am 23. März stattfinden, nun starten sie am 20. April. Alle weiteren Hochschulveranstaltungen waren bereits abgesagt worden.

Besuchszeiten im Seniorenheim eingeschränkt

„Wir haben heute entschieden, die Besuchszeiten zu beschränken“, sagt Constanze Neuser-Pagio vom Sozialdienst des Johanniter-Stifts in Schalke. Eine Verwaltungskraft war den Freitag über damit beschäftigt, Angehörige der 121 Bewohner anzurufen und sie über die Änderungen zu informieren. „Das Verständnis für die Maßnahme ist groß“, stellt Neuser-Pagio fest, alle wollten das Infektionsrisiko möglichst gering halten. Wochentags von 11 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr können die Senioren nun besucht werden, am Wochenende von 11 bis 12 Uhr. „Jemand vom Personal soll dann jeweils vor Ort sein und auf die nötige Handdesinfektion hinweisen.“

Für Besucher steht die Cafeteria im Haus an der Herforder Straße normalerweise offen. Ab sofort können sich dort nur noch Bewohner und deren Angehörige aufhalten. Neuser-Pagio: „Wir versuchen, den Alltag im Haus so weit wie möglich normal zu gestalten.“

Kurzarbeit zeichnet sich noch nicht ab

Kurzarbeit in der Gelsenkirchener Metallbranche zeichnet sich bislang für die IG Metall nicht ab. Stand Freitag. „Im Kontakt mit den Firmen hatten wir noch keine derartige Rückmeldung“, sagt Gewerkschaftssekretär Dirk Walpuski. Prognosen wagt er jedoch nicht: „Dramatisch wird es wirklich, wenn Verkehre eingeschränkt werden oder Zulieferer-Ketten für die Betriebe nicht mehr in Gang kommen. Das wäre dann ein Rattenschwanz mit unabsehbaren Folgen.“

Die Mehrheit der Unternehmen in der Wirtschaftsregion Nord-Westfalen verspüre bereits jetzt einen starken wirtschaftlichen Druck, der durch die Ausbreitung des Coronavirus entstanden sei, erklärt Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen. Im engen Austausch mit Firmen hat die IHK einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Coronavirus zusammengestellt. Aufgeführt und hinterlegt sind beispielsweise Musterschreiben für Belegschaften und Kunden, aber auch schlagwortartig Verhaltensregeln und Empfehlungen für Betriebe, die bei der Eindämmung des Virus helfen sollen.