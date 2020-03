Überhaupt kein Sport in Gelsenkirchen wegen des Coronavirus? Das stimmt nicht so ganz, und es bleibt auch jedem freigestellt, darüber zu diskutieren und zu spekulieren, ob die Billard-Spieler nun besonders mutig sind. Jedenfalls wird der BC Grüner Tisch Buer in der 2. Dreiband-Bundesliga am Hertener Hoppenwall an die Tische gehen: am Samstag ab 14 Uhr gegen den SCB Langendamm und am Sonntag ab 11 Uhr gegen die BG Hamburg.

„Die Deutsche Billard-Union arbeitet zurzeit intensiv an der Konkretisierung genereller Vorgehensweisen für ihren gesamten Sportbetrieb bezüglich des Umganges mit dem Coronavirus“, hat DBU-Präsident Helmut Biermann am Freitag mitgeteilt. „Im Laufe des Wochenendes stimmen wir uns mir den Landesverbänden ab und hoffen, am 16. März eine abschließende Regelung veröffentlichen zu können.“ Also am kommenden Montag.

DBU-Präsident Helmut Biermann: „Aktionismus bringt nichts“

„Bis dahin gilt, dass der Sportbetrieb zunächst noch aufrechterhalten bleiben kann“, sagt der DBU-Boss aus Herne. „Bei hinreichenden Bedenken gegen die Durchführung von sportlichen Begegnungen ist der Vermeidung gesundheitlicher Risiken unbedingter Vorrang vor der Durchführung einzuräumen!“ Und Helmut Biermann lässt es auch nicht aus, sich über fehlende Hilfen zu beschweren.

„Wie schon mehrmals ausgeführt“, sagt er, „sind die äußert vagen Handlungsanweisungen der Politik und der übergeordneten Sportorganisationen wenig hilfreich und stellen uns vor erhebliche Probleme bei der Entscheidungsfindung. Wir werden total alleine gelassen.“ Helmut Biermann verspricht, dass die DBU das Thema weiterhin besonnen angehen werde. „Aktionismus bringt nichts“, sagt der 64-Jährige, der in seiner Funktion als Präsident des Billard-Verbandes Westfalen die Partien auf Verbandsebene am Freitagnachmittag für zunächst unbestimmte Zeit ausgesetzt hat.

Pause in den Junioren-Bundesligen bis zum 26. März

Ansonsten wird es wegen des Coronavirus in Gelsenkirchen ein sportfreies Wochenende – und weitere werden folgen. Am Freitag haben mehrere Verbände mit ihren Entscheidungen nachgezogen, auch der Deutsche Fußball-Bund, der die Junioren-Bundesligen ruhen lässt. So wird es am Samstag auch nicht zu den Geisterspielen der Schalker U 17 gegen Bayer 04 Leverkusen sowie der U 19 gegen Borussia Dortmund kommen. „Die Maßnahme gilt zunächst bis zum 26. März und umfasst damit zwei Spieltage“, hat der DFB am Freitag mitgeteilt.

Es ist auch keine Überraschung mehr gewesen, dass der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) den Spielbetrieb am Freitag bis auf Kreisebene ausgesetzt hat, und zwar bis zum 19. April, also für fünf Wochen. Der FLVW hat nach einer NRW-Abstimmung mit den Verbänden Nieder- und Mittelrhein reagiert. „Es ist uns bewusst, dass es eine drastische Maßnahme ist. Wir sahen aber im Sinne der Verantwortung für unsere Aktiven und Fans keine andere Möglichkeit“, sagt Präsident Gundolf Walaschewski. „Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, dazu müssen auch der Fußball und die Leichtathletik beitragen.“ Die Zielsetzung eines sportlichen Saisonabschlusses, heißt es, bleibe hiervon unberührt. Ein entsprechendes Konzept werde aktuell entwickelt.

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen sind schon aufgestiegen

Der Westdeutsche Volleyball-Verband (WVV) hat am Freitag erklärt, den kompletten Spielbetrieb auszusetzen. „Derzeit“, teilt Präsident Hubert Martens auf der Internet-Seite mit, „beraten der Bundesspielausschuss sowie unser Verbandsspielausschuss den Umgang mit Auf-, Absteigern beziehungsweise Relegationsteilnehmern. Weitere Informationen werden zeitnah erfolgen… Wir bitten von Anfragen an die Spielleitenden Stellen abzusehen.“ Was die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen nicht stören dürfte, da sie die Verbandsliga-Meisterschaft und den Oberliga-Aufsteig bereits perfekt gemacht haben.

Und beim Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) heißt es, dass der Spielbetrieb wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis zunächst einschließlich 17. April ausgesetzt werde. „Die Aussetzung gilt für den kompletten Individual- und Mannschaftsspielbetrieb in Verantwortung des WTTV sowie dessen Bezirke und Kreise.“