Corona: Stadt arbeitet mit Hochdruck an Kita-Notfallplan

Gelsenkirchen. Stadt arbeitet mit Hochdruck an einem Kita-Notfallplan. Bislang gibt es neun bestätigte Fälle in Gelsenkirchen. Alle Veranstaltungen verboten.

Ab Montag bleiben auch die Gelsenkirchener Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen – es gibt jedoch besondere Ausnahmen, wie die Stadt jetzt bekannt gab: Die Schulen werden am Montag, 16. März, und auch am Dienstag, 17. März, für eine Betreuung von nicht betreuten Schülern sorgen, damit in Absprache mit den Eltern eine längerfristige Lösung gefunden werden kann.

Auch alle Tageseinrichtungen für Kinder bleiben ab Montag geschlossen – die Stadt wird über das Wochenende mit Hochdruck daran arbeiten, eine Notbetreuung für die Kinder einzurichten, deren Eltern in einer von der Stadt so genannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten.

„Es geht jetzt darum, weitere Ansteckungen möglichst zu verzögern, damit gerade für ältere und vorerkrankte Menschen stets Kapazitäten im Gesundheitssystem vorgehalten werden können“, erläuterte Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff. Einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen müsse dringend vorgebeugt werden. „Auch wenn für viele Menschen in der Stadt eine Infektion mit dem Virus keine große Gefahr darstellt, müssen wir an diejenigen denken, für die er eine ernsthafte Bedrohung werden könnte“, bat Wolterhoff um Verständnis für die nun noch weitergehende Regelung.

„Denn viele Menschen können Überträger sein, ohne es zu wissen und ohne selbst krank zu sein, das ist das Tückische“, so der Gesundheitsdezernent. Die aufgeführten Regelungen gelten bis auf weiteres. Die Situation in Gelsenkirchen wird durch das Lagezentrum Corona täglich neu bewertet. Aktuell gibt es in Gelsenkirchen zehn bestätigte Corona-Fälle, alle weisen nur leichte Krankheitssymptome auf.

+++ TICKER: So verlief der Freitag und die Tage davor +++

13. März, 18.45 Uhr:

Auch die Jugend- und Kultureinrichtungen der Stadt bleiben bis auf Weiteres geschlossen, und zwar ebenfalls ab Montag, 16. März. Von der Schließung betroffen sind das Kunstmuseum Gelsenkirchen (bereits ab Samstag), die Volkshochschule Gelsenkirchen mit ihren zwei Standorten sowie die Stadtbibliothek inklusive aller Zweigstellen und die Kinderbibliothek. An der städtischen Musikschule wird der Musikunterricht eingestellt. Auch die städtischen Jugendheim schließen ihre Pforten. Auch die Ferienprogramme der Jugendheime sowie des Kunstmuseums in den Osterferien fallen aus.

13. März, 18.30 Uhr:

Die Landesregierung hat am Freitag die Schließung aller Schulen beschlossen – das gilt ab Montag, 16. März. Von Seiten der Stadt heißt es nun, dass die Schulen am Montag, 16. März, und Dienstag,17. März, für eine Betreuung von nicht betreuten Schülern sorgen werden. Nach Möglichkeit sollen den Lernenden zudem Unterrichtsmaterialien über digitale Kanäle zugänglich gemacht werden, so die Stadt in einer Mitteilung.

Alle Kindertageseinrichtungen werden ab Montag ebenfalls geschlossen sein. „Die Stadt Gelsenkirchen arbeitet über das Wochenende mit Hochdruck daran, eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in kritischer Infrastruktur arbeiten, unter bestimmten Voraussetzungen zu ermöglichen“, heißt es seitens der Stadt weiter. Einen Anspruch darauf haben allerdings vorerst nur „Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln, sowie Eltern, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten, etwa bei der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, bei der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten oder beim Katastrophenschutz“.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt: gelsenkirchen.de/corona

13. März, 16.50 Uhr:

Die AOK schließt ab Montag ihre Kundencenter für die persönliche Beratung der Kunden bis auf Weiteres. Die AOK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über das Service-Telefon 0800 265 5000 jederzeit erreichbar, ebenso per Post, E-Mail unter kon-takt@nw.aok.de oder digital über das AOK Online-Servicecenter im Internet unter meine.aok.de. Mobil geht es mit der App.

Auch die DLRG Gelsenkirchen reagiert auf die aktuelle Situation und setzt die Schwimm- und Rettungsausbildung in allen Bädern in der Stadt bis auf weiteres aus.

13. März, 16 Uhr:

Die katholische Pfarrei St. Urbanus sagt alle Gottesdienste in Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern bis Ostern ab. Probst Markus Pottbäcker bittet außerdem darum, bereits am kommenden Wochenende alle Andachten und Eucharistiefeiern ausfallen zu lassen. Taufen und Trauungen sollen nach Absprache weiter stattfinden, Beerdigungen könnten nur noch mit Andachten in den öffentlichen Trauerhallen durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. „Ich bin mir sehr bewusst, dass dies eine sehr tiefgreifende und bisher einmalige Entscheidung ist“, so der Probst.

Auch bei der Propstei St. Augustinus werden alle Gottesdienste in den Kirchen ausfallen, und zwar bis einschließlich 31. März. Die Gottesdienste in den Senioren- und Pflegeheimen entfallen ebenfalls. Gemeindehäuser und Jugendheime bleiben geschlossen.

13. März, 15.45 Uhr:

Das Sommersemester an der Westfälischen Hochschule beginnt, wie an allen Hochschulen im Land, am 20. April statt am 6. April. Wie die Hochschule mitteilt wird auch die Klausurenphase verschoben. Die Prüfungen starten nun nicht wie geplant am 23. März, sondern auch erst am 20. April.

13. März, 14.45 Uhr:

Das THW Gelsenkirchen sagt vorsorglich schon heute das für Karsamstag, 11. April, geplante Osterfeuer an der Adenauerallee 100 ab. Den Angaben des THW zufolge hatte sich der Ortsbeauftragte für Gelsenkirchen, Peter Sworowski, mit seinem Stab beraten und sich gegen die Ausrichtung der diesjährigen Veranstaltung ausgesprochen. „Wir bedauern diese Entscheidung außerordentlich“, heißt es, aber: „Als Bundesbehörde müssen wir mit dazu beitragen, dass das Corona Virus eingedämmt wird und unsere Bürger geschützt bleiben.“

Hier finden Sie eine Übersicht über weitere abgesagte Veranstaltungen.

13. März, 14 Uhr:

Bereits am 10. März hatte die Stadt Gelsenkirchen mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen und Veranstaltungen mit städtischer Beteiligung und in städtischen Gebäuden untersagt. Allen anderen Veranstaltern wurde dringend empfohlen, auf eigene Veranstaltungen zu verzichten.

Angesichts der Entwicklung der Lage geht die Stadt jetzt einen Schritt weiter: Ab sofort werden alle Veranstaltungen in Gelsenkirchen bis auf weiteres untersagt, um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das umfasst zum Beispiel Informationsveranstaltungen, Feste oder Kulturveranstaltungen.

In Ausnahmefällen haben Veranstalter die Möglichkeit, bei der Stadt Gelsenkirchen zu beantragen, eine Veranstaltung doch durchführen zu können – etwa wenn dargelegt wird, dass entsprechende Vorsorgemaßnahmen gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts getroffen werden und die Unverzichtbarkeit der Veranstaltung nachgewiesen wird.

13. März, 13.15 Uhr:

Das Land Nordrhein-Westfalen will ab Anfang der kommenden Woche alle Schulen schließen. Die Situation in Gelsenkirchen wird durch das Lagezentrum Corona täglich neu bewertet. Aktuell gibt es in Gelsenkirchen zehn bestätigte Corona-Fälle, alle weisen nur leichte Krankheitssymptome auf.

13. März, 13 Uhr:

Die Pfarrei St. Hippolytus hat sich auf Grund der aktuellen Lage entschlossen, alle Pfarreistandorte ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres zu schließen. Die Pfarrei sagt alle Gottesdienste, Veranstaltungen und Gremiensitzungen ab. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, dennoch halten wir sie zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen. Uns ist wichtig, dass sich unsere Gemeindemitglieder keiner unnötigen Gefahr einer Ansteckung aussetzen“, erklärt Pfarrer Wolfgang Pingel.

13. März, 12 Uhr:

Bitte hinten einsteigen: Ab Samstag, 14. März, bleibt bei allen Bussen der beiden Verkehrsgesellschaften Bogestra und Vestische die vordere Tür geschlossen. Bis auf Weiteres, wie es von den beiden Verkehrsunternehmen heißt. Außerdem wird der Ticketverkauf bei den Fahrern eingestellt, auch soll der Arbeitsbereich entsprechend abgesperrt werden. Bogestra und Vestische wollen so die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung der Fahrgäste und auch des Personals minimieren.

13. März, 11.30 Uhr:

Die Stadt Gelsenkirchen reagiert auf den anhaltend hohen Beratungsbedarf zu Themen rund um das Coronavirus und weitet die Beratungszeiten der entsprechenden Hotline des Gesundheitsamtes aus: Ab sofort ist die Nummer 0209 169-5000 für Bürger aus Gelsenkirchen auch an den Wochenenden zu erreichen. Die Zeiten: Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr. Unterdessen bestätigt die Stadt den sechsten Fall.

12. März, 22 Uhr:

Seit Dienstagabend beschäftigt das Coronavirus auch Gelsenkirchens Sportler: Gelsensport reagierte auf die Anordnung der Stadt und teilte angesichts der schnellen Ausbreitung des neuartigen Erregers mit, dass „ab sofort nur noch der reguläre Trainingsbetrieb sowie Wettkämpfe ohne Publikum in und auf kommunalen Sportanlagen erlaubt sind“.

12. März:

Die Stadt Gelsenkirchen hat ab dem heutigen Donnerstag einen neuartigen mobilen Test-Service für Corona-Virus-Verdachtsfälle eingerichtet. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden nun im Stadtgebiet von Gelsenkirchen ab sofort mobile Teststationen unterwegs sein, die die Bürger auf das Virus testen.

11. März:

Das Musiktheater im Revier stoppt seinen Spielbetrieb und verzichtet auf Aufführungen – auch hier bis auf Weiteres. Nach WAZ-Informationen ist es das erste Opernhaus in Deutschland, das seinen Spielbetrieb einstellt.

10. März:

Der ministerielle Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums hat unmittelbar Folgen für Gelsenkirchen. Demnach gilt, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden müssen oder nur unter Auflagen stattfinden können.

6. März, abends:

Eine Schulklasse muss unter Quarantäne: Die Schulfreizeit in Südtirol endete für zwölf Schüler sowie vier Betreuer der Hauptschule Am Dahlbusch am Freitagabend in Corona-Quarantäne. Am darauffolgenden Montag, 9. März, gab es die Entwarnung: Der Test auf Coronaviren bei fünf der Rückkehrer verlief negativ.

6. März:

Die Zahl der Infektionsfälle ist innerhalb eines Tages auf drei gestiegen. Es handelt sich um die Pflegekraft und zwei weitere Personen, die mit ihr in einem Haushalt leben. Noch vor einer Woche hieß es von der Stadt, dass die drei bestätigten Fälle keinen direkten Einfluss auf das öffentliche Leben haben. Wie die Stadt über Kämmerin Karin Welge und Sozialdezernent Luidger Wolterhoff mitteilte, sollten alle Fußballspiele am Wochenende wie geplant stattfinden.

5. März:

Der erste Corona-Fall in Gelsenkirchen: Eine Altenpflegerin trägt das Virus in sich. Die Frau arbeitet für einen Essener Pflegedienst.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook