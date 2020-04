Gelsenkirchen. Immer mehr Gelsenkirchener Sportvereine bieten in Zeiten der Corona-Krise Hilfe für ältere Menschen und stark eingespanntes Pflegepersonal an.

Geschlossene Geschäfte, Kurzarbeit, Kontaktsperre: Die Coronakrise stellt die gesamte Gesellschaft derzeit auf eine harte Probe. Doch auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten gibt es Lichtblicke. Viele Gelsenkirchener Sportvereine und Fangruppierungen haben Einkaufs- und Alltagshilfen ins Leben gerufen.

Ob im eigenen Umfeld, wie die Cricket-Spieler von Bundesligist Black Miners, oder gar im ganzen Stadtteil und dessen Umgebung, verfolgen sie alle ein Ziel: Ältere und vorerkrankte Menschen unterstützen. Das Angebot reicht von Einkäufen im Supermarkt über Besorgungen in der Apotheke bis zum Ausführen der Hunde. Corinna von Eicken, Pressesprecherin des Football-Regionalligisten Gelsenkirchen Devils, denkt dabei nicht nur an Unterstützung für ältere Menschen, sondern auch an Hilfe für Leute in medizinischen Berufen. „Mein Bruder und mein Vater arbeiten als Krankenpfleger. Sie haben viel zu tun und kommen meistens gar nicht zum Einkaufen. Deswegen bieten wir gerade in diesem Bereich an, dass wir mit unseren 14, 15 Helfern unter die Arme greifen.“ Mit Defensivmann Florian Schwarz packt ein Spieler der ersten Mannschaft aktiv an. Erfüllt werden sogar Wünsche bis Duisburg, „weil unsere Helfer relativ breit verstreut wohnen und wir das so einrichten können“, sagt von Eicken.

Die große Hilfsbereitschaft beeindruckt Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron: „Ich bin sehr erfreut, dass die Vereine so spontan von der Einstellung des Sportbetriebs auf diese Hilfsaktionen umgeschwenkt sind. Dass sich die Klubs in ihrem Umfeld engagieren, ist ja genau das, was Sportvereine ausmacht“, sagt er. Die WAZ liefert eine Übersicht über alle öffentlichen Hilfsangebote (Hinweise auf neue Aktionen an lokalsport.gelsenkirchen@waz.de).

Gelsenkirchen Devils

Kraftvolles Zupacken ist für die Footballer der Gelsenkirchen Devils kein Problem. Foto: Foto: Ziegler / FFS

rte: Horst, Buer, Schalke, Beckhausen, Heßler, Feldmark, Bulmke-Hüllen, Erle, Resse, Gladbeck, Essen-Karnap, Duisburger Norden, Herten-Süd, Bochum. Leistungen: Einkäufe im Supermarkt. Ansprechpartner: Andrea und Thomas Foks, Corinna von Eicken. Ruf/Whatsapp-Nummer: 0209-88300142. Erreichbarkeit: Täglich..

SSV Buer

Ort: Buer. Leistungen: Einkäufe im Supermarkt und der Apotheke. Ansprechpartner: Andrea Weichert. Rufnummer: 0170-5255452. Erreichbarkeit: täglich.

DJK Arminia Hassel

Orte: Hassel, Bülse, Buer, Bertlich, Westerholt. Leistungen: Einkäufe im Super-/Drogeriemarkt und der Apotheke, Ausführen der Hunde. Ansprechpartner: Stefanie Schemann. Rufnummer: 0157-32033173. Erreichbarkeit: täglich.

SV Horst 08

Orte: Horst, Gladbeck, Bottrop. Leistungen: Einkäufe im Super-/Drogeriemarkt und der Apotheke. Ansprechpartner: Kathrin Vieth. Rufnummer: 01577-2095199. Erreichbarkeit: täglich zwischen 10-12 Uhr, Auslieferung zwischen 16-18 Uhr.

VfL Resse 08

Orte: Resse, Resser-Mark, Erle, Herten. Leistungen: Einkäufe im Super-/ Drogeriemarkt und der Apotheke. Ansprechpartner: Dennis Bittermann. Rufnummer: 0178-2038485. Erreichbarkeit: täglich.

Ultras GE/Schalke hilft!

Ort: Gesamtes Stadtgebiet. Leistungen: Kumpelkisten mit Lebensmitteln. Preis: 19,04 Euro (muss in einem Briefumschlag übergeben werden). Rufnummer: 0173-1904174. Erreichbarkeit: montags bis samstags ( 9 -13 Uhr), Auslieferung montags bis samstags ab 16 Uhr.

Schalker Fanprojekt

Ort: Schalke, Schalke-Nord. Leistungen: Einkäufe im Super-/ Drogeriemarkt und der Apotheke. Rufnummer: 0179-9002990. Erreichbarkeit: montags bis donnerstags zwischen 10-18 Uhr, Auslieferung dienstags und donnerstags zwischen 12-18 Uhr.