Wieder haben die Basketballer des FC Schalke 04 einem Top-Team der 2. Bundesliga Pro A Paroli geboten, aber wie schon am Montag bei den Eisbären Bremerhaven (94:102) stehen sie mit leeren Händen da. „Das ist heftig“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert nach der 81:83 (37:47)-Niederlage bei den Nürnberg Falcons.

Was ist das für eine Schlussphase: dramatisch, ja nahezu unglaublich. Nach einen unsportlichen Foul von Marcell Pongó – der Aufbauspieler ist nach seiner langwierigen Fußverletzung erstmals wieder dabei – an Courtney Belger verwandelt der Schalker nur einen Freiwurf zum 79:81, aber den anschließenden Ballbesitz nutzt die Mannschaft von Trainer Alexander Osipovitch, um auszugleichen: Der Amerikaner Tucker Haymond trifft mit seinen Punkten 18 und 19 zum 81:81. Verlängerung? Nein. Die Nürnberger spielen Jonathan Maier frei, und der 2,12-Meter-Center hämmert den Ball 0,8 Sekunden vor der Schlusssirene urgewaltig zum 83:81-Endstand und Sieg für die Falcons durch die Reuse. „Da haben wir“, sagt Tobias Steinert, „in der Defense ein bisschen gepennt.“

Zwölf Schalker Turnover nach 20 Minuten

Es war aber nicht so, dass der Schalker Basketball-Chef mit dem fehlenden Glück haderte. Der 32-Jährige sprach auch klipp und klar an, dass die erste Halbzeit schwach gewesen sei. „Die ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das war komplett unter Durchschnitt“, sagte er. „In der Defense waren wir zu langsam, und das Umschaltspiel hat nicht funktioniert.“

Zwölf Turnover standen nach den ersten 20 Minuten für die königsblauen Korbjäger im Protokoll. „Wir machen uns das Leben selbst schwer“, sagte Tobias Steinert. „Das war im Endeffekt kein Spiel, das die Nürnberger gewonnen haben, sondern eines, das wir verloren haben.“

Tobias Steinert: „Wir beenden das dritte Viertel wie die erste Halbzeit“

Das Positive dieser ersten Halbzeit fürs Osipovitch-Team war, dass es nur mit zehn Punkten hinten lag. Es war also noch alles drin, und die Schalker kamen auch, sie steigerten sich. Beim 52:55 hatten sie den Rückstand auf drei Punkte verkürzt. „Aber dann beenden wir das dritte Viertel wie die erste Halbzeit“, sagte Tobias Steinert am Sonntagabend. Im Ergebnis sah das so aus, dass die Schalker mit einem Neun-Punkte-Rückstand in das Schlussviertel gehen mussten. Aber sie setzten die Favoriten nun enorm un­ter Druck. „Wir sind jedoch nie in Führung gegangen, und das ist dann auch eine Kopfsache“, sagte Tobias Steinert. „Das ist bitter.“

Und es bedeutet, dass es die Schalker verpassten, an den PS Karlsruhe Lions vorbeizuziehen und die Abstiegsplätze zu verlassen. „So ist das im Basketball, dass leichte Fehler dummerweise zwei Punkte kosten“, sagte Tobias Steinert.

Viertel: 20:13, 27:24, 19:20, 17:24.

FC Schalke 04: Haymond (19/1), Newkirk (9/1), Jean-Louis (n. e.), Joos (13/1), Dunn (2), Touray (10), Szewczyk (8/2), Rohwer (4), Gulley (4), Wessel (n. e.), Belger (12/1).