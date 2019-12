Wanne-Eickel. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, sagt Rüdiger Kürschners, der Trainer der SSV Buer, nach dem 1:3 beim SV Wanne 11.

Buers Torschütze Marvin Sell fliegt beim 1:3 vom Platz

Auch die SSV Buer bekam in der Fußball-Landesliga die Heimstärke des SV Wanne 11 zu spüren. Die Rothosen kassierten in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause eine verdiente 1:3-Niederlage und fielen auf Rang sieben zurück. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, resümierte SSV-Trainer Rüdiger Kürschners.

Nach zwei Toren von Ivan Benkovic lag seine Mannschaft bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 im Hintertreffen. Bis dahin ging sie ziemlich schlafmützig zu Werke. Felix Wittka, der diesmal anstelle des verletzten Kevin van Holt (Fußprellung) das Tor der Gäste hütete, konnte beide Gegentreffer nicht verhindern. Ihm war dennoch kein Vorwurf zu machen.

Rüdiger Kürschners muss Franko Pepe gratulieren

Ihre stärkste Phase hatten die Bueraner zu Beginn der zweiten Hälfte. Nach einer schönen Einzelleistung von Marvin Sell, der mehrere Wanner ausspielte und zum Anschlusstreffer einnetzte, waren sie wieder dran. Aber ausgerechnet der Torschütze leistete seinem Team anschließend einen Bärendienst. Zehn Minuten nach seinem Treffer sah er für ein Foul die Gelbe Karte, und als er anschließend auch noch meckerte, bekam er Gelb-Rot gezeigt.

Mit einem Spieler weniger hatte die SSV nichts mehr auszurichten. Nach einem Konter musste Felix Wittka ein drittes Mal hinter sich greifen – und Rüdiger Kürschners seinem Wanner Trainer-Kollegen und ehemaligen Spieler Franko Pepe zum Sieg gratulieren. „Es ist ihm zu gönnen“, so teilte er mit. „Aber ich hätte gerne etwas von hier mitgenommen.“

Tore: 1:0, 2:0 Ivan Benkovic (2., 14.), 2:1 Marvin Sell (58.), 3:1 Ismail Akbaba (85.).

SSV Buer: Wittka, Treiber, Karagüzel, Sell, Sellinat, Zoladz, Trampe, Jozek (56. Jürgensen), Tunjic, Wortmann, Sachsenweger.