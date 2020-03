Nachdem die Galla-Brüder Stefan und Markus bekanntgegeben hatten, dass sie GT Buer am verlassen und sich dem BC Elfenbein Höntrop anschließen werden, zudem Norbert Ohagen aus gesundheitlichen Gründen seine Billardkarriere sofort beenden musste, mussten im Bueraner Bundesligateam neben dem 47-jährigen Stefan Hetzel drei Positionen neu besetzt werden.

Nach intensiven Gesprächen kam der Vorstand des GT Buer mit drei Spielern überein und schloss damit die Lücke auf einen Schlag. Zur kommenden Spielzeit werden Matthias Meske (36), Kersten Reinartz (51) und Sebastian Rob (46) für die Bueraner in der 2. Dreiband-Bundesliga spielen. Alle drei waren bisher beim BC Elfenbein Höntrop, der derzeit als Aufsteiger auf dem letzten Platz in der 1. Dreiband-Bundesliga steht, aktiv, verließen aber vor gut sechs Wochen den Wattenscheider Verein. Zudem wird Andreas Reimertz (52), ebenfalls zuvor in Höntrop aktiv, das neue Zweitligateam des GT Buer betreuen.

Vor allem Matthias Meske ist in Buer bestens bekannt. Der zukünftig Jüngste im Team spielte in der Jugend überaus erfolgreich für GT Buer. Der Ückendorfer gewann als Jugendlicher zwischen 1999 und 2002 viermal Gold bei Deutschen Jugendmeisterschaften und wurde mit dem Bueraner Jugendteam Zweiter und Dritter bei den Europameisterschaften. Matthias Meske freut sich schon auf die neue Saison und sagt: „Der Verein hat eine tolle Unterstützung durch die Fans, wie wir in der Vergangenheit auch als Gegner schon feststellen mussten. Ich kenne GT Buer ja schon lange und habe dort schon erfolgreich gespielt.“

Doch auch die anderen beiden Neuzugänge freuen sich schon, in der kommenden Saison zusammen mit Stefan Hetzel in der 2. Bundesliga neu anzugreifen. So sagt etwa Sebastian Rob aus Witten: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man mit Teamgeist und Leidenschaft ganz viel erreichen kann, auch wenn man gegen den ein oder anderen Gegner erstmal vielleicht Außenseiter ist. Spaß werden wir auf jeden Fall haben.“ Und auch Kersten Reinartz aus Bochum schwärmt: „Die professionelle Arbeitsweise der Verantwortlichen hat uns in den Gesprächen überzeugt. Wir freuen uns auf den Club und natürlich auch auf Stefan Hetzel.“

Beim GT Buer ist man froh über die Personalentscheidungen.„Ich finde es klasse, dass drei Spieler, die bereits Bundesligaerfahrung haben, unseren Verein verstärken. Ich denke auch, dass die drei mit unserem einzig verbliebenen Bundesligaspieler Stefan Hetzel, der uns auch weiterhin die Treue hält, wunderbar harmonieren werden“, meint der erste Vorsitzende Holger Kroke.

Von der Qualität her ist dem neuen Team des GT Buer ein Platz im oberen Drittel der 2. Liga zuzutrauen. Doch man will die Messlatte nicht zu hoch ansetzen. Matthias Meske: „Ich denke, die Klasse zu halten,ist das Ziel. Wir sind gut genug, jeden anderen Verein zu ärgern. Schön wäre es, in Richtung Platz drei zu denken und vielleicht eine Medaille nach Gelsenkirchen zu holen.“

Der Manager der Mannschaft, Andreas Reimertz, streicht heraus: „Dieses Team hat das Potenzial, sich dauerhaft in der 2. Dreiband-Bundesliga zu etablieren. Mit drei Vierteln der Mannschaft habe ich in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet.“

Am Hoppenwall in Bertlich wird man also ab Herbst eine ganz neue Bueraner Zweitligamannschaft zu sehen bekommen. Ob das bisherige Team in dieser Saison noch einmal um Punkte spielen wird, ist fraglich. Der letzte Spieltag ist für den 19. April 2020 vorgesehen. Bis zu diesem Datum allerdings sind nach einem Erlass des Landes NRW wegen der Coronavirus-Pandemie alle Sportvereine geschlossen…