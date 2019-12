BSV Buer-Bülse macht großen Sprung Richtung Endrunde

Leila Hofmann hat die Ruhe weg. Als die Sportschützin des Luftgewehr-Bundesligisten BSV Buer-Bülse am Sonntag gegen den SV Wieckenberg ihren 34. von 40 Schüssen abgeschlossen hat, verlässt sie ihren Schießstand, setzt sich zu ihrem Trainer Frank Pawelke auf die Bank und beobachtet ihre Kontrahentin Tina Lehrich. Nichts besonders eigentlich, schließlich genehmigen sich viele Schützen auch während des Wettkampfes mal eine Pause. Doch als die Wieckenbergerin auch ihren letzten Schuss in die Zehn gesetzt hat und Leila Hofmann immer noch auf der Bank sitzt, wird Frank Pawelke nervös. Schließlich braucht Hoffmann nun sechs Zehner, um im entscheidenden Duell um den Wettkampfsieg überhaupt ins Stechen zu kommen. Hoffmann aber schießt die geforderten sechs Zehner und behält auch im Stechen die Nerven. Das gewinnt die Bülser Nummer fünf mit 10:9 und beschert ihrem Team damit den wichtigen 3:2-Sieg.

Gelungenes Wochenende

Es ist der zweite Erfolg an einem rundum gelungenen Wochenende für den BSV. Am Samstag hatten die Bülser, für die auch US-Stipendiat David Koenders schoss, bereits Schlusslicht TuS Hilgert dank einer „soliden Leistung“ (Pawelke) mit 4:1 bezwungen. Mit dem doch etwas überraschenden Erfolg über den bisherigen Tabellenzweiten aus Wieckenberg ließen die Bülser dann einen weiteren großen Schritt in Richtung Endrunde um die Deutsche Meisterschaft folgen. Vier Punkte liegt der nun zweitplatzierte BSV vor dem nicht mehr zur Endrundenteilnahme berechtigenden fünften Platz.

Zu verdanken hatten die Bülser dies auch der Nervenstärke von Leila Hofmann, die damit eigentlich nur eine Vorgabe ihres Trainers umsetzte. „Ich hatte mit Leila vorher besprochen, dass sie selbstbewusster sein und auf ihre Technik vertrauen soll“, erzählte Frank Pawelke. „Dass sie dann aber bis zum letzten Schuss der Gegnerin draußen gesessen hat, fand ich schon seltsam. Aber sie hat das richtig gut gemacht und war ihrer Gegnerin dadurch vom Kopf her voraus. Die hatte im Gefühl des sicheren Sieges nämlich schon nach ihrem letzten Schuss damit begonnen, sich umzuziehen“, ergänzte.

Da auch Youngster Patrik Jany, der bei beiden Wettkämpfen Peter Hellenbrand an Position eins ersetzte, und Dennis Welsch (gegen den Ex-Bülser Robin Zissel) ihre Duelle gewannen, fielen die Niederlagen von Lisa Tüchter und Henny Karen Reitz unter dem Strich nicht mehr ins Gewicht. „Ich bin einfach mega stolz auf die Truppe“, schwärmte Frank Pawelke. In der Bundesliga steht nun eine einmonatige Pause an, ehe am 11. und 12. Januar das letzte Wettkampfwochenende folgt. Zeit genug also, um sich von diesem nervenaufreibenden Jahresabschluss zu erholen.

Ergebnisse:

TuS Hilgert – BSV Buer-Bülse 1:4. Debora Linn – Patrik Jany 392:399, Lara Hasenstab – Henny Karen Reitz 394:393, Yasmina Schins – Dennis Welsch 393:396, Sebastian Herrmany – Leila Hofmann 387:396, Christian Schmal – David Koenders 381:384.

SV Wieckenberg – BSV Buer-Bülse 2:3. Stine Holtze Niesen – Patrik Jany 394:399, Melissa Ruschel – Lisa Tüchter 396:389, Isabell Ruschel – Henny Karen Reitz 399:393, Robin Zissel – Dennis Welsch 394:397, Tina Lehrich 394:394 (Stechen 9:10)