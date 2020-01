Beckhausen 05 holt Chris Maciejewski und David Langenberg

Beckhausen 05 aus der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A geht mit zwei neuen Spielern in die Vorbereitung auf die Rest-Saison. Der Tabellendritte verpflichtete Torhüter Chris Maciejewski vom Landesligisten Viktoria Resse und Angreifer David Langenberg vom Nachbarn und Liga-Rivalen FC Horst 59. „Wenn nicht Außergewöhnliches passiert, wird es in der Winterpause bei diesen beiden Zugängen bleiben“, sagt Tim Engler, der sich das Trainer-Amt bei den Null-Fünfern mit Tim Woberschal teilt. Abgänge hat die Mannschaft nicht zu verzeichnen.

Der Vorjahresneunte, der in der Saison 2018/19 lange Zeit in Abstiegsgefahr schwebte, hat einen erfolgreichen Umbruch hinter sich. „Mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage würden wir in wohl 90 Prozent aller Ligen ganz vorne stehen“, sagt Tim Woberschal.

Sieben Punkte Rückstand auf die Spvgg Erle 19

In der Kreisliga A 1 reicht diese Bilanz jedoch nicht, um als Staffel-Primus zu grüßen. Die Beckhausener haben das Pech, dass es mit Spvgg Erle 19 eine Übermannschaft und mit F.S.M. Gladbeck noch ein weiteres Top-Team gibt.

Bei einem Rückstand von sieben Punkten auf die 19er macht sich Beckhausen 05 keine Hoffnungen mehr, in den Titelkampf einzugreifen. „Die Sache ist durch“, sagt Tim Woberschal. „Die Erler sind einfach zu konstant, um da noch etwas an-brennen zu lassen. Vielleicht sind wir dann in der kommenden Spielzeit so weit, dass wir um den Aufstieg mitmischen können.“ Es ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht ganz danach aus, als ob der Klub von der Braukämperstraße auch in der Saison 2020/21 auf Tim Engler und Tim Woberschal als Trainer-Duo vertrauen wird.