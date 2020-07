Basketball: Schalke-Center Björn Rohwer wechselt nach Vechta

Schalke. Der Schalker Basketballspieler Björn Rohwer hat sich Vechta angeschlossen. Der 24-Jährige 2,12-Mann spielt künftig in der Basketball-Bundesliga.

Basketball-Spieler Björn Rohwer verlässt den FC Schalke 04 und wechselt in die Basketball-Bundesliga. Der 24-jährige 2,12-Meter-Mann hat sich Rasta Vechta angeschlossen. Das teilte Rohwers neuer Klub mit.

Im Jahr 2018 war der ehemalige Junioren-Nationalspieler zum FC Schalke 04 gekommen und hatte 54 Spiele in der 2. Basketball-Bundesliga ProA absolviert.

Kein Lizenzantrag für 2. Bundesliga ProA

Bedingt durch die Corona-Pandemie beantragte der FC Schalke 04 für die kommende Saison keine Lizenz mehr in der 2. Bundesliga ProA.

„Björn hat in den letzten zwei Jahren gute Leistungen gezeigt und er hat mir in unseren Gesprächen das Gefühl gegeben, dass er hungrig ist auf eine nächste Chance in der BBL. Er bringt eine gute Physis mit, hat für einen Big Man ein gutes Händchen von Außen. Für seine Größe ist Björn auch relativ beweglich, kann so den Fastbreak gut laufen. Und wir können ihn nicht nur auf der Center-Position einsetzen sondern auch auf der Vier“, so Vechta-Head-Coach Thomas Päch.

Vechta war beim Finalturnier der BBL im Juni mit vier Niederlagen aus vier Spielen bereits in der Gruppenphase gescheitert.