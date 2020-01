Auto-Unfall: Union Neustadt muss ohne Okan Bingöl planen

Packt der SV Union Neustadt auch im vierten Jahr nach dem Aufstieg den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A? Der an der Dessauerstraße ansässige Klub stellt diese Frage mit bangen Blicken nach vorne, denn vor Beginn der Rest-Runde im Kreis-Oberhaus liegt er in der Staffel 2 an 15. und damit an letzter Stelle. Aber die Lage ist nicht aussichtslos. Der Tabellenvorletzte Spvgg. Middelich-Resse hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto, und auch die drei Ückendorfer Mannschaften ETuS Gelsenkirchen, Arminia und SG Eintracht 07/12 liegen in Reichweite.

„Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich aus dem Keller rauszukommen“, sagt Unions Trainer Frank Freudenstein. Personelle Besserung ist allerdings noch nicht in Sicht. Im Gegenteil. Drei Spieler, die fest eingeplant waren, stehen nach der Winterpause nicht zur Verfügung.

Hoffen auf Spieler von Gençlerbirliği Resse

Besonders tragisch ist der Fall von Okan Bingöl. Er erlitt bei einem von ihm nicht verschuldeten Auto-Unfall so schwere Verletzungen, dass Fußball für den einzigen Stürmer, den die Neustädter haben, derzeit kein Thema ist. Beide Beine sind gebrochen. Auch auf die Lech-Brüder Gregor und Waldemar wird Frank Freudenstein aus gesundheitlichen Gründen verzichten müssen.

Zugänge haben die Neustädter noch nicht an der Angel. „Wir sind mit einigen Akteuren im Gespräch“, teilt der Coach mit. Er hofft, dass Spieler, die sich bei Gençlerbirliği Resse abgemeldet haben, nach Neustadt wechseln. „Wir könnten noch gut einen Torwart, einen Abwehrspieler und einen Stürmer gebrauchen“, sagt Frank Freudenstein.

Nach der Winterpause geht es für den SV Union Neustadt am 16. Februar (Sonntag, 15 Uhr) mit einem Heimspiel weiter. Das Freudenstein-Team empfängt dann den Tabellensechsten Preußen Sutum. (mik)