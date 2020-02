Acht Nachholspiele am Wochenende

Gelsenkirchen. Normalerweise ist am Karnevalswochenende spielfrei. Doch nach einigen Spielausfällen finden nun doch einige Nachholspiele in der Kreisliga statt.

In der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A müssen am Karnevalssonntag zehn Mannschaften nachsitzen, darunter auch vier aus Gelsenkirchen. Spitzenreiter Spvgg Erle 19 gehört nicht dazu. Die Mannschaft von Trainer Rainer Sowa kann sich ausruhen, bevor es für ihn am Sonntag in einer Woche mit dem Auswärtsspiel beim FC Horst 59 weitergeht.

Einer der beiden einzigen ernsthaften Verfolger ist hingegen im Einsatz und hat somit die Möglichkeit, den Rückstand auf die Erler Veilchen zu verkürzen. Der Tabellenzweite F.S.M. Gladbeck, der sechs Punkte hinter den 19ern rangiert, empfängt am Sonntag (15 Uhr) den BV Horst-Süd. Alles andere als ein Heimsieg der Gladbecker gegen die Mannschaft um Spielertrainer Ibrahim Basatli wäre eine dicke Überraschung.

Einen Heimsieg hat auch der FC Horst 59 fest eingeplant. Die Löwen empfangen den Tabellenvierten Gençlerbirliği Resse (Sonntag, 15 Uhr), der nach dem personellen Umbruch in der Winterpause vor seinem ersten Einsatz im neuen Jahr steht. Im einzigen 13-Uhr-Spiel dieses Sonntags bekommt es YEG Hassel II mit dem VfB Kirchhellen II zu tun.

Adler Feldmark gegen SSV/FCA Rotthausen zum dritten Mal

Aller guten Dinge sind drei, heißt es in einer Redewendung. Bereits zum dritten Mal nehmen Adler Feldmark und der SSV/FCA Rotthausen einen Anlauf, ihre Partie in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A auszutragen. Edvin Kovacevic hofft, dass seinem Meisterschaftsdebüt als Feldmarks neuer Trainer an diesem Sonntag (15 Uhr) nichts mehr im Wege steht. Ob es ein erfolgreicher Einstand wird? Der Tabellenzweite aus Rotthausen hat auf jeden Fall etwas dagegen. Er möchte den Anschluss an Spitzenreiter SV Hessler 06 halten. Trainer Roger Petzke warnt trotz des 6:0-Sieges im Hinspiel: „Adler Feldmark ist ein unangenehmer Gegner.“

Sechs weitere Mannschaften aus der Staffel 2 müssen am Karnevalswochenende ebenfalls gegen den Ball treten. Sie holen Spiele nach, die vor einer Woche ausgefallen sind, sie starten also erst ihren zweiten Versuch. Mit den Heßleranern und der DJK Blau-Weiß sind auch die beiden anderen Titelaspiranten neben dem SSV/FCA im Einsatz, jeweils auf eigenem Platz. Sie stehen vor Pflichtaufgaben. Der SV Hessler 06 dürfte am Samstag (14.30 Uhr) gegen Arminia Ückendorf ebenso ungefährdet sein wie die DJK Blau-Weiß gegen ETuS Gelsenkirchen (Sonntag, 15 Uhr). Für den SV Union Neustadt geht es um Punkte gegen den Abstieg. Das Schlusslicht hat Preußen Sutum zu Gast (Sonntag, 15 Uhr.