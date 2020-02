Als Frank Hartmann (59) Ende 1984 einen Anruf von Rudi Assauer bekam, musste er gar nicht lange überlegen: „Schalke war ja der Verein meiner Kindheit, mein ganzes Zimmer hatte ich mit Postern von Klaus Fischer beklebt.“ Zudem hatte das Eigengewächs des 1. FC Köln einen schweren Stand in der Domstadt: „Bei all den Nationalspielern wie Littbarski, Cullmann, Allofs, Fischer oder Okudera war es für junge Spieler sehr schwierig dort“, erinnert sich Hartmann, „letztlich war mein Wechsel also goldrichtig.“

Hartmann schlug auf Schalke voll ein

Auf Schalke schlug der damals 25-Jährige voll ein: sieben Hartmann-Treffer in der Rückrunde der Saison 1984/85 trugen maßgeblich dazu bei, dass der Aufsteiger am Ende einen beachtlichen 8. Platz erreichte. Insgesamt machte der Offensiv-Allrounder aus der Eifel 52 Bundesliga-Spiele für die Knappen, traf 20-mal und klopfte an die Tür zum Nationalteam. Doch nach eineinhalb Jahren war Schluss auf Schalke: „Mein Vertrag lief aus, und weil ich bei meinem Wechsel aus Köln gar nicht richtig verhandelt hatte, wollte ich nun ein bisschen mehr verdienen“, gesteht Hartmann.

Keine Einigung mit Assauer: Wechsel nach Kaiserslautern

Königsblau aber war klamm. Manager Assauer vertröstete den Shootingstar ein ums andere Mal, doch nach dem sechsten Gespräch hatte Hartmann die Nase voll: „Wir lagen um 25.000 Mark pro Jahr auseinander, für heutige Profiverhältnisse ist das natürlich ein Klacks. Aber damals war das viel Geld. Gleich nach dem Treffen mit Assauer hielt ich an der nächsten Telefonzelle, rief Kaiserslautern-Präsident Atze Friedrich an und sagte: ,Atze, ich komme zu euch!’“

Für Assauer war Hartmanns Abschied (für 425.000 Mark Ablöse) doppelt bitter: Schalke verlor nach der Saison 1985/86 seinen treffsichersten Mittelfeldmann. Und der Manager konnte nicht, wie geplant, an der Schalker Saisonabschlussfahrt nach Mallorca teilnehmen, weil er sich um Ersatz bemühen musste. Frank Hartmann machte noch 164 Bundesliga-Partien für Lautern und Wattenscheid, kam dabei auf 39 Tore und 16 Assists. Mit den Pfälzern gewann er 1990 den DFB-Pokal.

Am Samstag beim Spiel ist Hartmann im Stadion

Heute hat Hartmann nur noch spärlichen Kontakt nach Schalke. Auch sonst hat er mit dem Fußball weitgehend abgeschlossen. In seinem neuen Beruf beim Landessportbund Rheinland-Pfalz organisiert und leitet der gelernte Bürokaufmann und studierte Sportlehrer Gruppenreisen für Wanderer: „Vier, fünf Monate pro Jahr bin ich auf Achse“, verrät er: „Oft geht es nach Mallorca oder Südtirol, aber auch mal weiter weg, zum Beispiel nach Peru oder Brasilien.“

Derzeit aber stehen keine Touren an, und so wird Frank Hartmann das Schalker Gastspiel bei den „Geißböcken“ an diesem Samstag live im Stadion verfolgen: „Ich habe guten Kontakt zur Geschäftsstelle des FC, deshalb komme ich an Karten.“ Hartmanns Tipp? „Ein 2:2 – ich hoffe, dass die Kölner sich weiter aus dem Tabellenkeller absetzen und dass Schalke am Ende vielleicht die Europa League packt.“