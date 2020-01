08-Trainer Jens Grembowietz vermisst Ali Serhan schmerzlich

Es gibt eine gute, aber auch eine schlechte Nachrichten vom Fußball-Landesligisten SV Horst 08. Die gute Nachricht: Das Lazarett der Spieler, die in der Hinrunde aus Verletzungsgründen sehr lange oder sogar komplett ausfielen, hat sich gelichtet. Die schlechte Nachricht: Es sind neue Ausfälle hinzugekommen.

Im Einzelnen: Sven Wening (Schlüsselbeinbruch), Gianluca D’Acquisto (Leistenprobleme) und Ahmet Dilek (Kreuzbandriss) haben ihre Verletzungen auskuriert. Sie kamen bereits in den bisherigen Testspielen zum Einsatz und sind jetzt wieder eine Alternative, wenn die Meisterschaftssaison für den Absteiger aus der Westfalenliga am 9. Februar mit dem Auswärtsspiel in Herne bei der SpVgg Horsthausen fortgesetzt wird.

Ali Serhan fehlt dem SV Horst 08 wegen eines Mittelfußbruchs. Foto: Wolfgang Helm

Aber: Trainer Jens Grembowietz kann ab jetzt personell trotzdem nicht aus dem Vollen schöpfen. Besonders schmerzt der Ausfall von Mittelfeld-Spieler Ali Serhan, der im letzten Spiel vor der Winterpause beim 3:0-Sieg gegen Firtinaspor Herne einen Mittelfußbruch erlitt. „Er fehlt uns sehr“, klagt sein Coach. „Ich stelle mich darauf ein, dass er in der Rest-Runde nicht mehr eingesetzt werden kann.“

Keine externen Zugänge

Auch auf der Torhüter-Position haben die Null-Achter derzeit ein Problem. Enes Kurt hat sich in der Halle verletzt, wird aber wohl spätestens zum Spiel in Horsthausen wieder zwischen den Pfosten stehen können. Alexander Rudolf, sein Vertreter, musste sich einer Operation unterziehen und fällt wohl mindestens die nächsten vier Wochen aus. Zuletzt musste deshalb Collin Wollinski aus der dritten Mannschaft als Torwart aushelfen.

Externe Zugänge haben die Horster bislang nicht gemeldet und werden das bis zum Ende der Wechselperiode zum 31. Januar wohl auch nicht tun können. So wie es derzeit aussieht, bleibt es bei zwei Abgängen: Okan Isleyen zum BV Horst-Süd und Marcel Kriesten zu den Sportfreunden Stuckenbusch.

Mit 23 Punkten aus 17 Spielen liegen die Horster als Tabellenzehnter zwar nur vier Punkte hinter Rang fünf, aber auch nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz. „Es geht für uns nur darum, die Klasse zu halten“, macht Jens Grembowietz deutlich. „Wenn uns das gelingen sollte, wäre das angesichts unseres kleinen Kaders ein Riesenerfolg.“