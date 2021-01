WSV-Fan Erik Larsen: Spielfilme im Stadion am Zoo

Als er zum ersten Mal ein Spiel des WSV sieht, kostet der Eintritt eine Mark. Der Gegner heißt Hertha BSC. Erik Larsen erinnert sich.

Er ist Musiklehrer, spielt Klavier, hält zum Wuppertaler SV und hat auf YouTube über 1.500 Abonnenten, die seine Videos bereits mehr als eine Million Mal angeklickt haben. Dabei ist Erik Einar Larsen kein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht, doch seit er zum ersten Mal ein Spiel seines Lieblingsklubs gefilmt hat, weiß er selber eine treue Fanschar hinter sich.

Im Winter 1965/66 hat der Regionalligist WSV, damals war das die zweithöchste Spielklasse hinter der noch jungen Bundesliga, für ein Freundschaftsspiel Hertha BSC zu Gast. Die Berliner sind zu der Zeit ebenfalls im Unterhaus des Fußballs am Ball, in der Regionalliga Berlin. Erik Larsen ist zwölf, als ihn ein paar Kumpel mit zum Stadion am Zoo schleppen. „Der Eintritt kostete eine Mark, das konnte ich mir als Schüler gerade noch leisten“, erinnert sich der heute 67-Jährige, dessen Vorfahren mütterlicherseits aus Norwegen stammen. „Es war kalt, das Spiel war schlecht. Trotzdem war ich sofort fasziniert, obwohl ich vorher nichts mit Fußball zu tun hatte und, bis auf gelegentliche Spiele mit der Schülermannschaft, bei der ich im Tor stand, nie selbst gekickt habe“, berichtet er und führt aus: „Gelegentlich habe ich mal beim Handball mitgemacht, aber auch da war ich im Tor.“

In erster Reihe gegen die Bayern

Zurück nach Wuppertal und ins Stadion am Zoo: Das weitläufige Areal mit der Radrennbahn rund um den Rasenplatz und der Tierpark im Hintergrund machen die Anlage in der Schwebebahn-Stadt zu einem besonderen Ort. Erik Larsen geht nun regelmäßig zum WSV, nach dem Aufstieg der Bergischen in die Bundesliga sieht er sogar den großen FC Bayern mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. In Wuppertal spielen. „Ich hatte gerade mein erstes Auto, einen VW Käfer, und bin, warum auch immer, die paar hundert Meter von uns zu Hause zum Stadion gefahren. Direkt vor dem Haupteingang fuhr plötzlich ein Wagen weg und ich konnte in erster Reihe parken“, erzählt Erik Larsen lachend.

Als sein Sohn Martin 1983 geboren wird, lässt die Leidenschaft für den Verein nach – und zwar nicht nur, weil er als junger Vater jetzt auch andere Dinge im Kopf haben muss als Fußball. „Das war auch eine Zeit, in der es im Stadion viele Prügeleien gab. Damit konnte ich gar nichts anfangen“, betont Erik Larsen.

Mit der Kamera nach Mainz

Etliche Jahre später ist es sein Sohn, der ihn wieder zurück ins Stadion bringt. Larsen Junior schließt sich einer frühen Wuppertaler Ultragruppierung an, und Papa Erik jubelt ebenfalls wieder dem WSV zu. Es dauert dann aber noch eine ganze Zeit, bis der studierte Musiker mit Diplom in den Fächern Klavier, Schlagzeug und Gesang sein anderes großes Hobby mit dem Fußball zusammenbringt. „Vor gut zehn Jahren habe ich zum ersten Mal meine Videokamera mit ins Stadion genommen“, verrät Erik Larsen. „Und zwar bei einem Auswärtsspiel bei der U 23 von Mainz 05. Wir haben 1:0 gewonnen, und ich hatte das Siegtor drauf.“

Schon früher interessiert er sich für Fotografie und das bewegte Bild, besitzt zusammen mit seinem Bruder eine Schmalfilmkamera. In den später 90ern kommt ein Camcorder hinzu, mit der er zum Beispiel auch seine eigenen Auftritte als Musiker mitschneidet. „Da sieht man viel besser, wie man spielt und welche Fehler man dabei auch macht“, nickt Erik Larsen.

Mit der Kamera im Gepäck wird er schließlich zu einem treuen Begleiter des WSV – auch bei sogenannten Risikospielen wie zum Beispiel an der Hafenstraße in Essen. „Die Spiele gegen RWE waren immer etwas Besonderes, viele Zuschauer und wegen der großen Rivalität viele Emotionen auf den Rängen“, berichtet Erik Larsen. „Trotzdem ist nie etwas passiert, obwohl ich mit meinem Ford Fiesta, der war komplett mit WSV-Aufklebern beklebt war, nach Essen gefahren bin. Mein Sohn hat zu der Zeit ein Praktikum in Essen absolviert, auch er hat den Wagen immer ohne Schäden wieder zurückgebracht.“

Video mit über 150.000 Visits

Etwas beschaulicher geht es zu, als der Wuppertaler SV in der Oberliga Nordrhein spielt und zum Beispiel in Hönnepel-Niedermörmter zu Gast hat. „Der Acker bebt“, heißt es hier auf dem Dorf in Kalkar – und Erik Larsen steht hinter einem Tor und fängt die Spielszenen ein, den Siegtreffer seine Rot-Blauen inklusive. Seine Videos haben längst eine große Fangemeinde, die meisten Aufrufe bisher hatten ein Zwölfminüter vom Spiel gegen Alemannia Aachen (über 150.000 Visits) und ein fünfminütiger Beitrag vom Match gegen den KFC Uerdingen (über 120.000).

Einem noch größeren Publikum wird er bekannt, als ihn ein selbst eine Kamera begleitet – und zwar im Rahmen eines Beitrags für „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im WDR-Fernsehen. „Darauf habe ich viele Reaktionen erhalten, die meisten waren positiv, aber einige haben auch geschrieben, was ich für ein Selbstdarsteller wäre“, erzählt Erik Larsen. „Na ja, jeder kann seine Meinung äußern, aber einer, der sich in den Mittelpunkt drängt, bin ich gewiss nicht.“

Dass er mit seiner Kamera nicht einfach so ins Stadion marschiert, ist für ihn ebenso selbstverständlich. „Für die Heimspiele habe ich eine Dauerkarte und auswärts frage ich vorher immer eine Akkreditierung für die Pressetribüne an, das geht aber meistens problemlos“, nickt Erik Larsen und gibt zu: „Ich habe immer gehofft, dass der WSV nicht in die 3. Liga aufsteigt, dann hätte ich wegen der TV-Rechte nicht mehr filmen dürfen.“

Die Gefahr droht im Moment nicht, im Gegenteil, der finanziell mal wieder angeschlagene frühere Bundesligist steht in der Regionalliga West auf einem Abstiegsplatz. Erik Larsen ist allerdings derzeit außen vor, denn auch in der vierten Spielklasse sind wegen der Corona Pandemie keine Zuschauer zugelassen und Fußball ohne Fans im Stadion schaut er sich aus Prinzip nicht an.

Sobald die Anhänger wieder ins Stadion kommen dürfen, wird auch er wieder da sein, der Mann mit der Kamera und dem großen Herzen für den Wuppertaler SV.