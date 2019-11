Wohnbau Rockets freuen sich auf das Finale vor dem Finale

„Das ist ein echtes Finale vor dem Finale“, brachte es Thomas Böttcher, Teamchef der SHC Rockets, treffend auf den Punkt. Denn am Samstag (18 Uhr) spielt der Essener Skaterhockey-Bundesligist im dritten Halbfinale der Best-of-Three-Serie gegen den Crefelder SC um den Einzug ins Endspiel gegen die Crash Eagles Kaarst. Nachdem die Raketen das Auftaktspiel der Serie zuhause mit 9:5 für sich entscheiden konnten, unterlagen sie im zweiten Spiel in Krefeld (3:9) - deshalb geht es jetzt ins alles entscheidende dritte Spiel.

„Natürlich wird das ein schweres Spiel“, gab Böttcher zu, „aber wir wollen unbedingt ins Finale. Die Jungs haben in dieser Woche noch einmal sehr gut trainiert.“ Der Fokus lag in der zurückliegenden Trainingswoche vor allem auf dem Überzahl- und Unterzahlspiel, wie Böttcher erzählte: „Wir haben ja sogar noch eine Einheit mehr als sonst gemacht.“ Trotzdem kommt es in solchen entscheidenden Spielen immer auch auf die Tagesform an. „Da spielen viele Faktoren eine Rolle“, spricht der Teamchef aus Erfahrung, „wichtig ist es vor allem, keine Strafen zu bekommen.“

Nur Dominic Doden fehlt wegen des Leistenbruchs

Personell kann SHC-Trainer Frank Petrozza nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Stürmer Dominic Doden fällt aufgrund seines Leistenbruchs noch bis Saisonende aus. Zuletzt durfte der SHC sich 2015 und 2016 über die Meisterschaft freuen - es wäre aus Essener Sicht also mal wieder Zeit für den Titel. Trotzdem mahnte der Vereinsvorsitzende vor einer „richtig guten Truppe“ aus Krefeld: „Nach dem Sieg zuletzt haben die Krefelder natürlich auch Blut geleckt. Sie standen noch nie im Finale und wollen das natürlich auch mal schaffen.“ Gegen die, was Titel angeht, eher noch unerfahrenen Krefelder wird es für den SHC also darum gehen, das Weltklasse-Niveau, was die Essener an einem guten Tag haben, auch auf den Hallenboden zu bringen.

Mit Endspielen kennen sich die Essener aus

Dass die Raketen das können und zu den absoluten Top-Teams gehören, haben sie in den vergangenen Jahren und auch in dieser Saison bereits unter Beweis gestellt. Zwei internationale Titel haben sie in der laufenden Spielzeit bereits eingefahren. Mit Endspielen kennen sie sich also bestens aus: „Wir haben viele Jungs in unseren Reihen, die mit solchen Situationen umgehen können“, weiß Böttcher. Es ist also angerichtet für einen echten Playoff-Kracher in Essen. „Die Jungs sind heiß und wissen auch, um was es geht“, erzählt Böttcher.

Die Wohnbau Hockey Arena an der Raumerstraße wird wohl bis oben hin gefüllt sein, denn ein solches Topspiel wollen sich die wenigsten entgehen lassen. Umso schöner wäre es für die Essener Raketen, den Finaleinzug vor den heimischen Fans feiern zu können. „Es wird ein heißer Kampf“, ist sich Thomas Böttcher sicher, „und wir werden um jeden Zentimeter kämpfen.“