VCA-Damen rissen die Partie noch aus dem Feuer

VC Allbau Essen - DSHS SnowTrex Köln 3:2.

Sätze: 18:25, 23:25, 25:17, 25:15, 15:13.

Ein 0:2-Rückstand gegen den klaren Favoriten – um ein solches Ergebnis noch zu drehen braucht es nicht nur Kampfgeist, sondern auch den Glauben an das eigene Können. Dass die Volleyball-Damen des VC Allbau Essen diese Qualitäten besitzen, haben sie beim Heimspiel gegen den Tabellenvierten DSHS SnowTrex Köln unter Beweis gestellt, das sie nach 0:2 noch mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

„Wir haben die Kölner nach einem schwächeren Start mit gutem Angriff-, Block- und Aufschlagspiel geärgert. So konnten wir die Partie dann noch drehen“, analysierte der zufriedene VCA-Coach Marcel Werzinger. Die Essenerinnen machten es deutlich besser als im Hinspiel in der Domstadt am zweiten Spieltag der Saison (0:3), in dem laut Werzinger „gar nichts funktionierte“.

Gute Stimmung in der vollen Halle Bergeborbeck

Ein Grund für den Erfolg seiner Mannschaft sieht der Trainer auch in der guten Stimmung in der nahezu vollen Sporthalle Bergeborbeck: „Das war eine richtig geile Stimmung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll wird, weil wir normalerweise nicht sonntags spielen. Es waren kaum Kölner da, trotzdem war es voll.“ Es war bereits der sechste Saisonsieg für die Allbau-Damen und bereits der fünfte, der im Tie-Break entschieden wurde. Dank des 3:2-Erfolges sichern sich die VCA-Damen die nächsten zwei wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord. Damit rücken die Essenerinnen auf den zehnten Tabellenplatz vor und haben vor dem kommenden Wochenende zwei Zähler Vorsprung vor RPB Berlin und Mitaufsteiger BSV Ostbevern.

„Das sind zwei enorm wichtige Punkte für uns“, erklärte Coach Werzinger, hatte aber auch schon einen Blick auf die kommenden Wochen: „Ich hoffe, dass wir den Schwung aus dem Sieg jetzt auch mitnehmen können. Es kommen wichtige Wochen auf uns zu.“ So treffen die VCA-Damen am kommenden Sonntag auf den direkten Konkurrenten SV Bad Laer (16 Uhr, Sporthalle am Freibad), die aktuell mit einem Zähler mehr einen Platz vor den Essenerinnen stehen.