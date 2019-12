VC Allbau Essen ist gegen Gast aus Leverkusen Außenseiter

Volleyball-Zweitligist VC Allbau Essen braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. Doch der Aufsteiger steht am Samstag vor schwerer Aufgabe.

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Allbau Essen bestreiten an diesem Samstag (19 Uhr, Bergeborbeck) gegen Bayer Leverkusen das vorletzte Heimspiel des Jahres. Die Gäste sind klarer Favorit, trotzdem werde man sich nicht verstecken, wie VCA-Trainer Marcel Werzinger versichert: „Wir werden alles reinschmeißen und versuchen, etwas Zählbares zu behalten. Ansonsten bräuchten wir ja gar nicht anzutreten.“

Die „Pottperlen“ sind mit acht Zählern Tabellenvorletzter. Sie haben aber in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga gute Leistungen abrufen können. So gewann das Werzinger-Team am ersten Spieltag gegen den Tabellenführer Stralsunder Wildcats mit 3:2.

Gute Leistungen auch gegen Top-Teams

Auch gegen den Tabellenzweiten BBSC Berlin zeigte der Aufsteiger teils ansprechende Leistungen, verpasste aber knapp einen Punktgewinn. Punkte kann der VCA im Abstiegskampf gut gebrauchen, vor allem da es im Tabellenkeller der 2. Bundesliga Nord besonders eng ist. Tabellenschlusslicht VCO Berlin hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Zum sechsten, sicheren Tabellenplatz sind es auch nur vier Zähler.