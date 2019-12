VC Allbau Essen hat schon so manches Top-Team geärgert

Die Volleyballerinnen VC Allbau kämpfen in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. Unerwartet kommt das nicht für den Aufsteiger, obwohl man sich in Borbeck vor dem Saisonstart ganz gut gerüstet fühlte für das Abenteuer.

Mit vier Siegen aus zehn Spielen ist die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger Tabellenvorletzter. Die Konkurrenz im Tabellenkeller ist allerdings groß und bietet bei den Prognosen reichlich Optionen. Der unmittelbare Tabellennachbar SCU Emlichheim hat sogar erst drei Siege auf dem Konto, liegt aber zwei Punkte vor den VCA-Damen. RPB Berlin ist wiederum punktgleich mit SCU. Und überhaupt: Nur fünf Punkte trennen den Tabellenzwölften Essen und den Vierten Bayer Leverkusen voneinander. Das ist noch alles drin.

Gäste liegen vier Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz zwei

Die Aussichten, dass der VC Allbau seine Position ausgerechnet am Samstagabend (19 Uhr, Bergeborbeck) verbessern kann, sind allerdings auf den ersten Blick nicht gerade rosig, denn zu Gast ist der Vorjahresmeister Skurios Volleys Borken. Auf dem Papier eine extrem schwierige Aufgabe beim letzten Heimspiel des Jahres, denn Borken ist gemeinsam mit den Stralsunder Wildcats und BBSC Berlin erneut ein Titelanwärter, liegt aber vier Punkte hinter Spitzenreiter Stralsund, den VCA übrigens zum Saisonstart mit 3:2 besiegte.

Die Favoritenrolle ist in diesem Duell vergeben. Trotzdem sieht VCA-Trainer Marcel Werzinger keinen Grund, sich zu verstecken: „Mit unseren Zuschauern im Rücken konnten wir Stralsund und Leverkusen schlagen. Gegen BBSC immerhin lange mithalten. Vielleicht gelingt uns die nächste Überraschung gegen Borken.“ Mut brauchen seine Spielerinnen in jedem Fall.

VC Allbau braucht mehr Konstanz

Die Borbeckerinnen haben es bisher aber zu selten geschafft, ihre Leistung konstant zu halten, was sie nun schon einige Male um den Lohn gebracht hat. So war es auch am vergangenen Wochenende beim 1:3 in Oythe. Nach dem Spiel sprach Trainer Werzinger von drei verschenkten Punkten. Doch das kann sich seine Mannschaft nicht wirklich leisten, wenn die Saison in der 2. Bundesliga kein Intermezzo für sie bleiben soll.