Überraschendes Comeback beim Auswärtssieg der Moskitos Essen

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen sichert sich in Rostock drei Auswärtspunkte. Auch persönliches Erfolgserlebnis für Top-Scorer Aaron McLeod.

Unverhofft kommt oft – das dachten sich wohl auch die Zuschauer in der Rostocker Eissporthalle, als sie auf den Aufstellungsbogen schauten. Noch zur Wochenmitte hatte Larry Suarez, Cheftrainer der Moskitos, prognostiziert, dass der langzeitverletzte Kontingentstürmer Aaron McLeod eher noch keine Option sei. Doch weil die Ärzte kurzfristig grünes Licht gegeben hatten, stand der schmerzlich vermisste Kanadier im Gastspiel bei den Piranhas erstmals seit seinem Fußbruch, den er sich schon während der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, im Kader der Moskitos.

Aaron McLeod hält die Moskitos im Anspiel

Eine Hauptrolle spielte McLeod bei seinem Comeback nicht. Dennoch hatte der Topscorer des Vorjahres seinen Anteil daran, dass sich die Essener mit 6:3 in Rostock durchsetzten und drei wertvolle Auswärtspunkte von der Ostsee mit nach Hause nahmen. Denn als die Gäste früh mit 0:2 in Rückstand gerieten, war es – natürlich – McLeod, der kurz vor Ende des ersten Abschnitts auf 1:2 verkürzte und die Gäste im Spiel hielt.

„Das war ein super Tor. Aber wir dürfen noch nicht zu viel von Aaron erwarten, er hat keinerlei Spielpraxis“, sagte Coach Suarez über den 31-Jährigen, dem es noch an Fitness und Sicherheit fehlt. Zwar startete das zweite Drittel mit einem erneuten Tiefschlag – in eigener Überzahl fing sich der ESC das 1:3 – doch Enrico Saccomani hatte nur Sekunden später die Antwort parat. Und wenig später stellten die Essener das Ergebnis mit einem Doppelschlag auf den Kopf: Innerhalb von 23 Sekunden trafen Valentin Pfeifer und Andre Huebscher zur Essener 4:3-Führung. Nach 34 Minuten krönte Veit Holzmann ein bärenstarkes Mitteldrittel der Moskitos mit dem 5:3.

Julian Airich erzielte das entscheidende 6:3 für die Moskitos. Foto: Michael Gohl

Sieben-Punkte-Rückstand auf die Play-off-Zone konnten die Moskitos dank des Auswärtssieges zwar nicht verringern, doch zogen sie in der Tabelle an Rostock vorbei. Und was aus ESC-Sicht wohl eine ähnlich wichtige Nachricht sein dürfte: Aaron McLeod ist zurück.

So haben sie gespielt

Rostock Piranhas - Moskitos Essen 3:6.

Drittel: 2:1, 1:4, 0:1Tore: 1:0 Kurka (2.), 2:0 Beck (15.), 2:1 McLeod (18.), 3:1 Koopmann (22.), 3:2 Saccomani (22.), 3:3 Pfeifer (30.), 3:4 Huebscher (30.), 3:5 Holzmann (34.), 3:6 Airich (50.).

Strafen: Rostock 10 Minuten, Essen 10 Minuten.

Zuschauer: 707