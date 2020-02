TV Cronenberg rutscht ans Tabellenende

SG Überruhr II - TV Cronenberg 20:18 (8:14).

Während die SGÜ wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, rutschte der TVC an das Tabellenende. Enttäuschung bei Trainer Lars Franke. Vier Tore in der zweiten Halbzeit sind einfach zu wenig. „Nicht einmal ein so guter erster Durchgang gibt uns Sicherheit.“ Die SGÜ drehte nach dem 16:16 (50.) in den letzten zehn Minuten das Spiel. Tore SGÜ: v.d. Heuvel (6), Steinhauer, Tholen (je 4), Huenselar, Reimann, Thomas (je 2). Tore Cro.: D. Neuburg, Jatzkowski (je 4), Meis, Jacobsen, Busley (je 3), P. Neuburg. DJK Altendorf 09 - DJK VfR Mülheim Saarn 25:23 (15:9). Altendorf beendete die Niederlagenserie. Der Dank von Co-Trainer Thomas Brilon ging vor allem an den starken Torwart Pierre Dorok: „Nach einer starken ersten Halbzeit sind wir in der Schlussphase (23:23) noch einmal in Bedrängnis gekommen.“ Recep Koraman und Christian Scholz machten mit zwei späten Treffern den Sieg perfekt. Tore: Wickhorst (7), Koraman, Wattenberg (je 5), Ressing (4), Godde (3), Scholz (1).

SG TuRa Altendorf - HSG Gerresheim 04 27:22 (15:10). Wichtige vier Punkte innerhalb von drei Tagen gegen den Abstieg. Dem Erfolg im Nachholspiel über Saarn folgte der Sieg gegen Gerresheim. Nach einem 0:2-Rückstand übernahm die SG klar das Kommando und ließ sich auch durch die zweifache Manndeckung nicht aus dem Rhythmus bringen. Ein Sonderlob ging an Torwart Jörg Schäfer. Tore: Schmitt, Ende (je7), Glöckler (4), Wienholt (3), Roesler (2), Siebert, Lutz, Wodetzki, Hellebrand.

DJK GW Werden - Bayer Uerdingen 25:28 (12:14). Nach dem guten Werdener Start und der 3:1-Führung (5.) nahm Uerdingen schnell eine Auszeit. Das Spiel blieb bis zur 45. Minute ausgeglichen (21:22). Das dritte Time Out der Gäste brachte dann die Wende. Bayer setzte sich auf 27:22 ab (56.). Tore: Mallach (8), Pfeffer (7), Hebmüller (5) Schröder, Rademacher, Holtmann, Clasen, Gründer.



Frauen

HSG SC Phönix/DJK GW Werden - SG Überruhr IV 25:30 (13:16). Dem 33:18-Kantererfolg im Nachholspiel gegen die HSG Adler Haan folgte ein lockerer Sieg im Derby. Die Überruhrer Damen führten damit weiter mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle vor LTV Wuppertal an. Der erste Durchgang verlief völlig ausgeglichen. Nach dem Wechsel setzten sich die Gäste innerhalb von sechs Minuten auf 22:16 ab. Tore SGÜ: Verhoeven, Tasche, Peter (je 5), Stempel, Seidel, Landwehr (je 3), Meusch, Servaty (je 2), Birkenstock. Geshnizgani. SG TuRa Altendorf - LTV Wuppertal 23:39.