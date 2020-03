Tusem-Reserve belohnte sich in Opladen nicht

TuS 82 Opladen - Tusem II 37:31 (17:13).

Es hat am Ende nicht gereicht. Die Zweitvertretung des Tusem hielt das Spiel gegen den Tabellenführer lange offen und geriet erst in der Schlussphase entscheidend in Rückstand. Für den Trainer Nelson Weisz wurde der „aufopferungsvolle Kampf nicht belohnt, da die cleveren Gastgeber unsere Fehler im Angriff sofort bestraften“. Ein Sieg in Opladen wäre nur durch eine sehr gute Leistung der Torhüter möglich gewesen, „obwohl Hadrian Solbach ab und an spektakuläre Paraden zeigte“.

Führung wechselte ständig

In den ersten 20 Minuten wechselte die Führung ständig. Alexander Telohe erzielte beim 9:8 in der 15. Minute bereits seinen sechsten seiner insgesamt zwölf Tore. Kurz vor dem Wechsel setzten sich die Gastgeber erstmals deutlicher ab und bauten die Führung auf 19:13 (32.) aus.

Die junge Truppe aus Essen ließ sich jedoch nicht abschütteln und kämpfte sich nach dem 21:26-Rückstand (41.) durch einen 5:0-Lauf durch Telohe (2), Marcel Daamen, Tim Koenemann und Mathias Stumpf wieder auf 26:26 (47.) heran. Beim 32:28 (55.) war die Entscheidung jedoch gefallen.

Tusem: L. Stumpf, Solbach-Domingo; Reidegeld (1), Daamen (4), Schmidt (3), Engels, Sayin, Lewandowski, M. Stumpf (3), Weisz (5), Sprick, Telohe (12), Kraus (1), Koenemann (2).