Tusem gegen den Tabellenführer: Offensives Topspiel am Hallo

Das Jahresende ist nicht mehr weit, doch der Weg dahin für die Handballer des Tusem Essen kein einfacher. In der 2. Bundesliga wird es noch zwei Mal richtig ernst, zunächst am heutigen Freitag beim Heimspiel gegen den Tabellenführer HSC Coburg (19.30 Uhr, „Am Hallo“) und dann am 2. Weihnachtstag heim gegen den VfL Gummersbach (17 Uhr). Zwei Spiele, in denen die Essener schon unter Druck stehen.

Der Tusem will bis zum Ende der Saison oben in der Tabelle mitspielen, im besten Fall den Aufstieg schaffen – das ist das gesetzte Ziel.

Tusem hat im Aufstiegsrennen schon Punkte liegenlassen

Doch zuletzt strauchelte die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert, gab die Tabellenführung her und zeigte wenig überzeugende Leistungen. Ausgerechnet vor den so wichtigen Spielen gegen die Top-Teams aus Coburg und Gummersbach.

„Coburg hat enorm viel individuelle Qualität im Kader und hat sich in dieser Saison noch nicht viele Fehltritte erlaubt“, sagt Siewert vor dem Duell mit dem Spitzenreiter. Aktuell haben die Essener zwei Zähler Rückstand zu den Franken und müssen sich mit Rang vier begnügen.

Im Rennen um den Aufstieg hat der Tusem in den vergangenen Wochen schon einige Punkte liegenlassen, dementsprechend steigt der Druck vor den kommenden Begegnungen.

Niederlagen würden das Saisonziel Aufstieg schon gefährden

Coburg könnte im schlimmsten Fall noch vor dem Jahreswechsel auf sechs Punkte wegziehen, sich dementsprechend einen möglicherweise entscheidenden Vorteil verschaffen. Gleiches gilt für den Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen und auch die Gummersbacher könnten sich absetzen.

Trainer Jaron Siewert betont zwar, dass er und seine Mannschaft nicht auf die Tabelle schauen, doch punkten müssen sie nun trotzdem, wenn es am Ende der Saison mit dem Aufstieg klappen soll.

Siege sind wichtig fürs Punktekonto und fürs Selbstvertrauen

In diese Lage hat sich der Tusem selbst gebracht, mit Siegen in den vergangenen Wochen wäre die Ausgangslage heute deutlich einfacher, vielleicht auch entspannter. Aber weder Angriff, noch Abwehr wussten zuletzt zu überzeugen.

Bei der Niederlage in Dormagen machte es der Tusem seinem Gegner zu einfach. Und genau in diesen Spielen, genauso wie in Aue und gegen Nettelstedt-Lübbecke, wäre es wichtig gewesen zu punkten – für das Punktekonto, aber gleichermaßen auch für das Selbstvertrauen.

Zweitbester Torschütze der Liga: Vorsicht vor Coburgs Billek

Der HSC Coburg ist ein Gegner, der nicht nur ambitioniert ist, sondern derzeit zu Recht an der Tabellenspitze steht. Nach dem Tusem haben die Franken die zweitbeste Offensive der Liga, mit Florian Billek sogar den zweitbesten Torjäger (112 Tore). Der Rechtsaußen kommt im Schnitt auf sieben Tore pro Partie und wird mit Sicherheit auch Freitag schwer zu stoppen sein. Doch nicht nur auf Billek sollten die Essener aufpassen.

Generell steht die Abwehr rund um Kapitän Jonas Ellwanger vor einer großen Aufgabe und muss sich im Vergleich zu den vergangenen Partien wieder deutlich steigern. „Der Fokus liegt ganz klar auf unseren eigenen Stärken und unserer Spielweise“, sagt Jaron Siewert dazu.

Also volle Konzentration auf eine stabile Deckung und ein schnelles Umschaltspiel.

Sollte der Tusem zu seiner Normalform zurückfinden, wird es auch Coburg schwer haben.