Tusem Essen verliert Topspiel gegen Spitzenreiter Coburg







Hängende Köpfe bei den Handballern des Tusem Essen – im Topspiel gegen den Spitzenreiter HSC Coburg hat es am Ende nicht zu Punkten gereicht, stattdessen konnten die Franken durch den 29:25-Auswärtssieg die Tabellenführung festigen.

Dabei war mal wieder mehr drin für die Essener. Der Tusem bemühte sich von Beginn an eine stabile Abwehr auf die Platte zu stellen und sie startete auch recht ordentlich. Allerdings behielten die Gäste die Ruhe bei ihren Angriffen und fanden doch die Lücke. Die Hausherren zeigten sich auf der anderen Seite bei ihren Abschlüssen noch zu ungenau und teils zu hektisch. Es dauerte jedoch nicht lange, bis auch die Essener voll im Spiel ankamen. Sie kämpften sich über die Emotionen hinein, feierten jede gelungene Aktion und nährten dadurch ihr Selbstvertrauen. Der Tusem konnte aber auch taktisch zulegen.

Tusem mutig und zielstrebig

Fortan waren sie mutiger und zielstrebiger, machten es damit den Gästen nicht einfach. Immer wieder suchte Justin Müller seinen Kompagnon Tim Zechel am Kreis, teilweise durch spektakuläre und kreative Zuspiele. Zechel vollstreckte und machte sich nach jedem Tor zügig auf den Weg zurück, um die nächste Welle der Coburger zu verteidigen. Das Zusammenspiel von Abwehr und Torhüter funktionierte immer besser, weil die Deckung aggressiver wurde und konsequent verteidigte. Torwart Sebastian Bliß konnte mit seinen sieben Paraden in der ersten Halbzeit dazu beitragen, dass der Tusem auf Schlagdistanz zum Spitzenreiter blieb.

Justin Mueller vom Tusem überzeugte vor allem in Hälfte eins. Foto: Socrates Tassos

Mit viel Schwung kamen die Gastgeber aus der Kabine, hellwach und mit Mut. Schnell war die Partie gedreht und das Team von der Margarethenhöhe auf dem richtigen Weg. Coburg wurde nervös und haderte, was Trainer Jan Gorr dazu zwang eine Auszeit zu nehmen. Und die sollte helfen. Denn die Franken besannen sich auf ihre Stärken, waren nun wieder stabiler und im Angriff platzierter.

Für den Tusem kam erschwerend hinzu, dass HSC-Torwart Konstantin Poltrum einen Sahnetag erwischte und viele Chancen zunichte machte. Insgesamt parierte der Schlussmann in der zweiten Hälfte elf Versuche der Hausherren.

Das Blatt wendete sich wieder

Und so wendete sich das Blatt wieder. Der Tabellenführer ließ seine Muskeln spielen, traf aus dem Rückraum und brachte Torjäger Florian Billek ins Spiel. Den Unterschied machte an diesem Abend die Geduld, von der der HSC am Ende etwas mehr hatte. „Diese Niederlage ist sehr ärgerlich. Wir hätten einen Riesen-Schritt machen können, um oben drin bleiben zu können“, ärgerte sich Torwart Sebastian Bliß, für den schwer zu erklären war, warum die Mannschaft in der zweiten Halbzeit nachließ. „Wir machen vorne die Tore nicht und dann hat leider auch das Zusammenspiel hinten in der Abwehr nicht mehr so funktioniert.“ Der Tusem richtet den Blick nun nach vorn, denn schon am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es mit dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach weiter, dann kommt das nächste Spitzenteam in die Sporthalle „Am Hallo“ (Anwurf 17 Uhr).

So haben sie gespielt

Tusem – Coburg 25:29 (11:12)

Tusem: Genz, Bliß; Beyer (1/1), J. Ellwanger (3), Urios (2), Akakpo (2), Szczesny (2), Ridder (1), Müller (1), Firnhaber (2), Seidel, Klingler, Kluth, Skroblien (5/2), Zechel (6).

Coburg: Kulhanek, Poltrum; Jäger (1), Wucherpfennig, Spross, Weber, Billek (8/3), Timm (3), Knauer (2), Zetterman (4), Varvne (7), Zeman, Schröder (2), Neuhold (2).

Siebenmeter: 3/5 – 3/3.

Strafminuten: 8 – 6.

Schiedsrichter: Kern (Bellheim) / Kuschel (Karlsruhe).

Zuschauer: 2578.

Spielfilm: 1:4 (5.), 3:6 (10.), 5:7 (15.), 7:8 (20.), 9:8 (24.), 11:12 (30.) – 16:14 (35.), 18:18 (40.), 18:19 (45.), 20:24 (50.), 22:26 (55.), 25:29 (60.).