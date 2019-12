Tusem Essen muss gegen Aufsteiger Krefeld die Kurve kriegen

Essen. Handball-Zweitligist Tusem Essen muss nach zwei Niederlagen in Folge gegen Krefeld unbedingt punkten. Freitag kommt es zu einer Liga-Premiere.

Zum Nikolaustag erwartet die Handballer vom Tusem Essen eine wahre Überraschungstüte. Noch nie haben sie in einem Ligaspiel gegen die HSG Krefeld gespielt, die zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zweitklassig ist. Am Freitagabend ist also Premiere (Anwurf 19.30 Uhr, „Am Hallo“).

In den letzten Wochen war der Tusem sehr gütig und freigiebig bei der Punkteverteilung. Zuletzt kassierten die Essener zwei Niederlagen in Folge, als logische Folge der bereits zuvor gezeigten schwächeren Leistungen. Nun muss die Wende her, denn es warten noch harte Aufgaben. Rund um Weihnachten kommen Spitzenreiter HSC Coburg und der ambitionierte VfL Gummersbach nach Stoppenberg, gegen die der Tusem einiges gewinnen, aber auch viel verlieren kann. Daher ist das Derby gegen Schlusslicht Krefeld wohl der perfekte Zeitpunkt, sich aus dem Formtief zu befreien.

Tusem Essen muss nun Taten folgen lassen

„Wir werden bereit sein“, verspricht Tusem-Kapitän Jonas Ellwanger. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für das Duell mit dem Aufsteiger. Doch nun gilt es, Taten folgen zu lassen: Mehr Aggressivität und Aktivität in der Abwehr, mehr Konzentration und Durchsetzungsvermögen im Angriff sind gefragt. Dies gelang zuletzt bei der 28:34-Niederlage in Aue nicht – und fehlte zum Teil auch schon in den Partien zuvor.

„Wir müssen der Partie von Anfang an unseren Stempel aufdrücken und versuchen, unser Spiel mit aller Macht durchzubringen“, sagt Jonas Ellwanger. „Das bedeutet, aus einer stabilen und agilen Abwehr ein konsequentes Tempospiel aufzuziehen. Aber es ist praktisch egal, gegen wen wir spielen.“

Gastgeber ist als Tabellenzweiter klarer Favorit

Der Tusem ist als Tabellenzweiter natürlich der Favorit, alles andere als ein Sieg wäre eine riesige Enttäuschung. Dass die Krefelder allerdings für eine Überraschung durchaus gut sein können, haben sie gegen Bayer Dormagen gezeigt, als sie den aktuellen Tabellensechsten mit 30:26 schlugen. Allerdings war dies der bislang einzige Erfolg in dieser Saison, alle anderen Partien gingen verloren.

Ganz unbekannt ist dem Tusem die HSG nicht. In der Saisonvorbereitung trafen beide Mannschaften aufeinander, den Test gewannen die Essener mit 40:19. Dass auch das Ligaspiel so klar zugunsten des Teams von Trainer Jaron Siewert ausgehen wird, ist doch eher unwahrscheinlich. Sollte der Gastgeber jedoch zurück zu alter Stärke finden, könnte auch ein „gar nicht mal so unwahrscheinlich“ werden.

Trainer Siewert muss erneut auf den verletzten Abwehrspezialisten Carsten Ridder verzichten (Sprunggelenk).