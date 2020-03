Obwohl das Schiff gar nicht sinkt, scheinen es einige Spieler des Tusem verlassen zu wollen. Zuletzt gab auch Leistungsträger und Eigengewächs Carsten Ridder bekannt, dass er den Handball-Zweitligisten von der Margarethenhöhe verlassen wird. Doch vor dem wichtigen Heimspiel an diesem Freitag gegen den ThSV Eisenach (Anwurf 19.30 Uhr, „Am Hallo“) soll dies nicht vom Wesentlichen ablenken.

Es geht wieder um bedeutende Punkte für den Tusem im Kampf um den Aufstieg. Aber nicht nur das: Der Tabellenzweite könnte sich mit einem Sieg im Duell mit den Thüringern eine gute Ausgangsposition für das Topspiel am Folgewochenende in Hamm erspielen (14. März).

Von der ersten Sekunde an heiß sein

Torwart Sebastian Bliß rechnet mit einem spannenden Duell gegen Eisenach: „Sie werden von der ersten Sekunde an heiß sein und uns mit einer harten Gangart beeindrucken wollen.“ Nach starkem Saisonstart, inklusive des 30:26-Erfolges gegen den Tusem, schwächelte die Mannschaft von Trainer Sead Hasanefendic zuletzt, konnte aus den vergangenen neun Ligaspielen nur eines gewinnen. Um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen und der Abstiegszone nahezukommen, müssen die Thüringer in Essen punkten.

Sebastian Bliß muss sich mit dem Tusem auf kampfstarken Widersacher einstellen. Foto: Michael Gohl

„Wir wissen selbst aus den vergangenen Jahren, dass man sich einer schlechten Saisonphase mit besonderem Kampfgeist und Emotionen entgegenstellen möchte“, ahnt Bliß, wie motiviert die Gäste sein werden. In erster Linie wird das Team von Trainer Jaron Siewert, der weiterhin krankheitsbedingt auf Malte Seidel verzichten muss, auf die rechte Angriffsseite der Eisenacher achtgeben müssen. Ante Tokic (106 Tore) und Alexander Saul (87) erwiesen sich in dieser Saison als sehr treffsicher.

Abschied von Carsten Ridder für viele Fans unverständlich

Dass der Tusem in der Abwehr aber wenig zulassen kann, hat er in den Vorwochen bewiesen. Die Deckung arbeitete gut, was auch an einem starken Rückkehrer Carsten Ridder lag. Eben dieser machte unter der Woche allerdings mit einer Hiobsbotschaft für viele Essener Fans auf sich aufmerksam. Nach zehn Jahren im Verein wird der Rückraumspieler den Verein im Sommer verlassen und sich dem Drittliga-Zweiten Eintracht Hagen anschließen.

Für viele Fans unverständlich, spielen die Essener aktuell doch um den Erstliga-Aufstieg mit. Zum einen, warum sich Ridder rein sportlich für die schwächere Variante entscheidet. Zum anderen, warum ein solcher Leistungsträger nicht gehalten werden kann. Der Sportliche Leiter Herbert Stauber erklärt dazu: „Wir sind schon lange in Gesprächen mit Carsten, deswegen hat uns die Entscheidung nicht überrascht. Er wollte gerne etwas Neues ausprobieren, auch weil er zuletzt hier nicht so ganz zufrieden war. In Hagen sucht er die Chance mehr im Angriff zu spielen.“ Stauber sagt aber auch, dass die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen seien und er ist optimistisch, diesen Abgang auffangen zu können.

Neuzugänge mit einer guten Entwicklung

Ebenso wie die Abschiede von Linksaußen Tom Skroblien, Torhüter Fredrik Genz und Kreisläufer Rolando Urios. Die Vergangenheit hat gezeigt: Die Neuzugänge nahmen in aller Regel eine gute Entwicklung und konnten dem Tusem weiterhelfen. Ob es dieses Mal, möglicherweise in der ersten Liga, ebenfalls der Fall sein wird, wird sich spätestens in der kommenden Saison zeigen. Doch bis dahin ist noch viel zu tun – vor allem sportlich. Und da soll der Positivtrend auch gegen den ThSV Eisenach nicht enden.