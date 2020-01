Tusem Essen II kann gute Leistung nicht konservieren

In der Handball-Regionalliga konnte Tusem Essen II die gute Leistung aus der Vorwoche nicht bestätigen und verlor das Heimspiel gegen BTB Aachen mit 28:31 (13:19). Essens Trainer Nelson Weisz war vor allem mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit nicht zufrieden: „Während sich der Angriff in der ersten Viertelstunde noch auszeichnen konnte, hatte die Abwehr doch einige Probleme. Als wir dann auch noch eine Reihe von Versuchen unvorbereitet abgeschlossen haben, gerieten wir deutlich in Rückstand.“

Immerhin zeigte die Halbzeitansprache Wirkung. Nach dem 14:20 (32.) begann mit Hilfe von Torwart Nils Conrad die Aufholjagd. Durch einen 9:2-Lauf schafften die Essener innerhalb weniger Minuten mit 23:22 (48.) die Führung. Dann allerdings war das Feuer der Gastgeber wieder erloschen. Die Abwehr nahm sich erneut eine Auszeit und im Angriff wurden wieder zu viele Großchancen liegen gelassen.

Nur Strohfeuer bei den Gastgebern

Nelson Weisz beklagte allerdings auch personelle Probleme. Da Alexander Telohe und Mathis Stumpf nicht fit waren, fehlten ihm Alternativen. Gute Noten erhielten die Haupttorschützen Laurenz Kluth und Jordi Weisz.

Tore: Kluth (5), Daamen (1), Schmidt, Engels (1), Sayin (4), Lewandowski (8), M. Stumpf (1), Weisz (8), Sprick, Telohe, Koenemann, L. Stumpf, Conrad. dimei

Verbandsliga

Das Aufstiegsrennen in der Verbandsliga bleibt spannend. Nach dem 24:23-Sieg des BHC im Bergischen Spitzenspiel gegen die Panther haben der Kettwiger SV und die SG Überruhr bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer weiterhin sehr gute Chancen.

Kettwiger SV - TV Ratingen 29:28 (13:12). Der KSV hatte den besseren Start und ging schnell mit 5:1 (5.) in Führung. Während die Abwehr weiter überzeugte, ließ der Angriff aber zu viele klare Chancen liegen. Die Gäste kämpften sich wieder heran und erzwangen auch nach dem Wechsel ein ausgeglichenes Spiel.

In der spannenden Schlussphase führte das Team von Trainer Marvin Leisen mit 29:27. Ratingen erzielte 50 Sekunden vor Schluss durch einen Siebenmeter den Anschluss. Kettwig brachte den Vorsprung aber gegen die offensive gegnerische Manndeckung über die Zeit. Ein Sonderlob verdienten sich Lars Pfeiffer und Marc Bing.

Tore: Pfeiffer (7), Bing (6), Mühlenhoff (5), Leisen, Möller (je 3), Heiderich, Kaesler (je 2), Goette.

Dominik Schulze vom ETB konnte sich gegen die MTG-Defensive nur selten durchsetzen. Foto: Michael Gohl

Starker MTG-Torhüter Rafalski lässt Gastgeber ETB verzweifeln

ETB - MTG Horst 18:33 (5:15). Die noch punktlosen Schwarz-Weißen kassierten die nächste hohe Niederlage. Sie scheiterten in der Anfangsphase mehrmals am überragenden Sebastian Rafalski im Tor der Gäste. Die Horster nutzten die Fehler und die desolate Deckungsarbeit der Hausherren zu einfachen Toren.

„Glückwunsch an die MTG, die uns in allen Belangen mindestens eine Klasse überlegen waren. Dass zur Zeit das Selbstvertrauen fehlt, ist klar, aber so wie in der ersten Halbzeit darf man sich nicht präsentieren“, zog Lars Dressler enttäuscht Bilanz. Freude dagegen beim MTG-Vertreter Carsten Stepping, der Torwart Rafalski hervorhob: „Er hielt viele freie Bälle, darunter auch zwei Siebenmeter. So kamen wir in unser Tempospiel und sorgten bereits in der 19. Minute beim 10:1 für die Vorentscheidung.“

Tore ETB: Dressler (4), Schulze, Vogt, Ulrich (je 3), Achatz (2), Kuth, Geissler, Simon. Tore MTG: Griese, Syperek (je 7), Bajorat (5), Reketat, Deckwitz, Delsing (je 3), Kurowski, Fink (je 2), Mahr.

TB Wülfrath - SG Überruhr 32:40 (18:17). Nach einem guten Start und einer schnellen 4:1-Führung (6.) hatte Überruhr einige Probleme. Wülfrath kämpfte sich heran, ging mit 10:9 (17.) in Führung und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Beim 20:21 (37.) übernahmen die Gäste wieder das Kommando und setzten sich auf 34:26 (51.) ab.