Tusem Essen bindet Ex-Weltmeister Hegemann für weiteres Jahr

Der Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga ruht, aber beim Zweitligisten Tusem Essen gibt es noch genug Arbeit. Obwohl noch niemand weiß, wann und wie es weitergehen wird, planen die Verantwortlichen bereits die nächste Spielzeit. Und mit der Personalie Michael Hegemann (43) ist der nächste Punkt abgearbeitet. Der ehemaligen Nationalspieler und Weltmeister von 2007 wird für ein weiteres Jahr auf der Margarethenhöhe bleiben und damit auch dem neuen Cheftrainer Jamal Naji als Co-Trainer zur Seite stehen.

Hegemann wechselte 2014 vom Bergischen HC zum Tusem und führte das Team dort drei Jahre lang als Kapitän auf dem Spielfeld an. Nach der Saison 2016/17 beendete er seine aktive Karriere und fokussierte sich fast ausschließlich auf seine Aufgaben als Co-Trainer. Für den Bedarfsfall hielt sich Hegemann aber weiterhin im Mannschaftstraining fit und kam in der Saison 2017/18 sogar noch zu einigen Einsätzen. In seinem Hauptberuf ist der gebürtige Bottroper Grundschullehrer für Mathe und Sport.

Wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber

„Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren beim Tusem und der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen. Als Co-Trainer möchte ich weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist und jeder Spieler sich individuell weiterentwickelt. Ich denke, dass in der Mannschaft noch viel Potenzial steckt.“

„Wir sind sehr froh, dass wir Michael für ein weiteres Jahr für den Tusem gewinnen konnten und freuen uns, dass er die Mannschaft auch nach dem Wechsel des Cheftrainers weiter begleitet. Hege gehört inzwischen zum Inventar und ist für die Sportliche Leitung und Geschäftsführung ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber“, sagt Geschäftsführer Niels Ellwanger.